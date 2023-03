Para el entrenador de las Chivas de Guadalajara Femenil, Juan Pablo Alfaro es una realidad que nunca encontraron el funcionamiento que buscaban frente al América en el Clásico Nacional donde cayeron 2-0 con pocas opciones de poner en predicamento la ventaja del acérrimo rival que supo maniatar las mejores virtudes de las rojiblancas, por ello el timonel envió un duro mensaje para los siguientes partidos.

El Pato Alfaro fue muy claro al explicar que no pueden caer en lamentaciones por la ausencia de Alicia Cervantes, quien es la máxima goleadora histórica del Rebaño Sagrado y ha estado fuera de actividad a partir de la Jornada 2 cuando marcó un doblete contra Santos Laguna, pero tuvo que abandonar la cancha debido a una lesión en la rodilla y tampoco hay una fecha exacta para su regreso.

No obstante, el técnico de Chivas afirmó que a lo largo de la semana trabajaron la forma de atacar a su rival de la mejor forma, pero está claro que no pudieron y con ello terminó el invito que llevaban en el Torneo Clausura 2023, pues no solo cayeron en el duelo por el orgullo nacional, sino también sumaron el primer descalabro de la campaña de una manera por de más dolorosa.

“No jugamos como el equipo suele hacerlo, no podemos permitirnos este tipo de errores. Hay que levantar la cara, sacudirnos de esta derrota y afrontarlo con mucha personalidad. No puedo juzgar por un partido todo lo que ha pasado en el torneo. Hay que levantar la cara”, manifestó el entrenador que ha llevado a Guadalajara a todas las Liguillas y a un campeonato desde que asumió el cargo en diciembre del 2021, tras la salida de Edgar Mejía.

Chivas Femenil no puede depender de Alicia Cervantes

“En ese sentido, no podemos concretar si no generamos; en anteriores sí tuvimos, no sé a lo que se le llama el no tener gol. Sin Licha, creo que tenemos veintiséis goles, el equipo lo viene haciendo bien. Hoy no generamos, pero no podemos escudarnos en Licha ni en nadie. El equipo tiene que saber trabajar los partidos con el equipo que está”, comentó el Pato Alfaro.

Chivas Femenil.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!