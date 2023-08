Han quedado en el pasado aquellas noches gloriosas donde Joseline Montoya se ganaba los aplausos y el apoyo de la mejor afición del futbol mexicano con la camiseta del Club Guadalajara Femenil, pues su salida hace unas semanas se dio de la peor manera en medio de confusiones y mala comunicación con la dirigencia.

Lo que había ganado Montoya en el Rebaño Sagrado se perdió de un momento a otro cuando pidió permiso a la directiva para analizar algunas ofertas del extranjero, pero mientras pasaba el tiempo no se arreglaba con ninguna escuadra y tampoco quiso renovar su contrato con las rojiblancas, lo que desató su salida de manera abrupta.

Chivas mediante un comunicado explicó que la delantera había acordado que si no llegaba ninguna oferta que conviniera a todas las partes, se mantendría en la institución al menos en el Torneo Apertura 2023, no obstante, decidió aceptar la propuesta de Tigres de la UANL para seguir con su carrera, dejando a la dirigencia rojiblanca esperando su decisión.

Pero más tarde Montoya emitió un mensaje donde aseguró que una persona de la dirigencia, de la cual no dio el nombre, le había solicitado firmar una renovación para que siguiera en Guadalajara, lo cual no le pareció y prefirió cortar relación con el club para emigrar a la Sultana del Norte.

En medio de toda esta confusa información, los seguidores del Rebaño se enemistaron muy pronto con Joseline Montoya por la manera en que se manejó su situación y ahora se ha convertido en foco de críticas que seguramente esta noche se harán sentir en el Estadio Akron cuando ambas escuadras se enfrenten en un duelo por la Jornada 4 del Apertura 2023 a partir de las 21:10 horas, tiempos del centro de México.