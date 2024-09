Después del empate por 3-3 conseguido ante Pachuca, líder de la Liga MX Femenil, las Chivas de Guadalajara tuvieron algunos días de tranquilidad. El equipo respondió de buena manera y estuvo a la altura ante un gran rival, justo en medio de los problemas por dos derrotas consecutivas y las sanciones para Carolina Jaramillo y Yamile Franco.

Las dos jugadores rojiblancas fueron marginadas del primer equipo en la antesala a la goleada sufrida frente al América en el Clásico Nacional. La indisciplina que tuvo lugar en el entrenamiento, donde Carolina Jaramillo y Yamile Franco se fueron a los golpes, les costó a ambas el ser separadas y perderse los últimos tres encuentros.

A la espera de la institución resuelva sus casos, Carolina Jaramillo y Yamile Franco continúan marginadas de Chivas Femenil, ya que tampoco fueron convocadas para el duelo frente a Pumas UNAM, por la próxima jornada.

Chivas Femenil: ¿Cuándo vuelven a jugar Carolina Jaramillo y Yamile Franco?

Tratándose de una seria indisciplina que afectó la preparación de los últimos encuentros, no será el entrenador Joaquín Moreno quien tome la decisión final con las dos jugadoras marginadas. Tampoco será tarea de Nelly Simón, directora deportiva del Femenil. La decisión final estará en Amaury Vergara, según reportó el periodista de AS México, César Huerta.

Amaury o Nelly Simón: ¿Quién define las situaciones de Jaramillo y Franco? (Imago7)

“Según lo que he podido averiguar es que el destino de estas dos jugadoras ya no está en manos de Juan Carlos Vergara, no está en manos de Nelly Simón, el caso está en manos de Amaury Vergara. Él definirá si las jugadoras se van, se les perdona o si les da el mismo trato que en el varonil en las últimas indisciplinas de Chivas”, explicó la fuente mencionada en su canal de Youtube.

Las últimas indisciplinas en Chivas: ¿Qué decisiones tomó Amaury Vergara?

Si se hace un repaso por lo que fueron las últimas indisciplinas de Chivas, puede que Carolina Jaramillo y Yamile Franco estén próximas a abandonar la institución. El último antecedente de algo similar fue con Alexis Vega y Cristian Calderón, quienes acabaron marchándose del Rebaño: a uno se le vendió al Toluca y al otro no se le ofreció la renovación del contrato.