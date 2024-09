Después de días complicados por las derrotas frente al América y Mazatlán por la Liga MX Femenil, Chivas tuvo una buena presentación en el duelo correspondiente a la Jornada 11, frente a Pachuca. En el Estadio Jalisco, el Rebaño igualó por 3-3 ante Pachuca, equipo que llegaba como líder e invicto en este Apertura 2024.

Asimismo, la situación de Carolina Jaramillo y Yamile Franco también agregó un problema extra al Rebaño Sagrado. Ambas futbolistas fueron marginadas del primer equipo por incumplir el reglamento disciplinario, por lo que no estuvieron en los tres partidos de esta semana.

¿Vuelven? Joaquín Moreno habló sobre la situación de Caro Jaramillo y Yamile Franco

En conferencia de prensa, luego del electrizante partido ante Pachuca, en el cual Chivas estuvo a la altura de las circunstancias, Joaquín Moreno se refirió a la situación de las dos futbolistas, pero aún no confirmó si ambas volverán o no al primer equipo, pues también está la posibilidad de que ya no regresen.

“Lo de las jugadoras, ya estamos analizando, para ver qué día pueden regresar o no pueden regresar. Así se los he comunicado a las dos jugadoras tal cual. Sería bueno que egresaran, pero nosotros nos vamos a seguir enfocando estén o no estén. Si se integran sabemos que van a sumar, y sino se integran, pues vamos a seguir trabajando y ver hacia adelante”, expresó Joaquín Moreno luego de un valioso empate que le dará algo más de tranquilidad.

Lo que seguramente le de un voto de confianza al entrenador, luego de una semana repleta de problemas, fue la actuación de Chivas Femenil ante Pachuca. Con Alicia Cervantes como abanderada y autora de un doblete, el Rebaño sacó personalidad en un momento complicado para competir de igual a igual ante un equipo que continúa invicto.

Caro Jaramillo reapareció en redes sociales

En medio de la incertidumbre, Carolina Jaramillo reapareció en redes sociales con un mensaje para la afición. Algunos fanáticos sugirieron la idea de ovacionarla cuando llegara el minuto 8 de partido, a lo cual la futbolista agradecio el apoyo: “Con ustedes hasta donde tope”, escribió la rojiblanca, a la espera de que se resuelva su stuación.