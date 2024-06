Chivas Femenil se encuentra en plena planificación para el inicio del Apertura 2024 luego de lo que fue el cierre amargo que se vivió ante América en la Liguilla. A esto se le suma la polémica salida del cuerpo técnico de Antonio Spinelli, quien fue despedido a cinco días de la Fiesta Grande.

Gastón Camargo, exauxiliar del Tano Spinelli, habló con Rebaño Pasión y no quiso entrar en polémicas, aunque dejó entrever que hubo un llamativo manejo de Nelly Simón. A pesar de esto, el actual entrenador de Huracán Femenil recuerda de la mejor manera el paso del equipo más grande del futbol mexicano. A su vez, marcó a qué jugadoras del Rebaño Sagrado se llevaría a su actual equipo en Argentina, Huracán.

“El desafío era enorme. Una aventura nueva, conocer un país, conocer la cultura de un país que no conocía, con el condimento que solo juegan mexicanas jaja. Nosotros llegamos a Chivas y conocíamos a todas las jugadoras”, recordó el DT cuando le dijeron que iban a trabajar en un club que solamente juega con mexicanas.

No hay dudas de que el Apertura 2023 fue un gran torneo para Antonio Spinelli y Gastón Camargo. Licha Cervantes se convirtió en goleadora histórica del equipo y Caro Jaramillo máxima asistidora histórica de la Liga MX Femenil. A esto se le suma que se perdió solamente ante Tigres y América, dos de las cuatro rivales directas a competir el campeonato.

Gastón Camargo habló de su paso por Chivas Femeni. (Foto: Imago7)

Sin duda la frutilla del postre hubiera sido llegar a la Final de la Liguilla y ganar para quedar inmortalizados en la historia rojiblanca. Sin embargo, en Semifinales se perdió ante las Águilas, por lo que el actual entrenador argentino analizó aquella dura derrota en la Liga MX.

“Nosotros teníamos muy estudiado a América. Arrancamos perdiendo 2-0 en el Akron en el primer tiempo (en la Liguilla). En el segundo tiempo cambiamos el sistema, al 3-4-1-2, y empatamos. Fuimos a jugar de igual a igual en el Azteca. Echaron a Carolina Jaramillo e hicimos un gol. Después no lo pudimos sostener. Se vino América, teníamos jugadoras que no estaban al 100. Lo que vieron todos”, explicó.

Y agregó: “Estábamos muy preparados para llegar a esa final. Fue una espina que nos quedó porque ese equipo merecía estar en la final. Después por suerte lo pudimos implementar en el Clausura 2024 y obtuvimos la victoria en el Akron. Creo que le habíamos tomado el pulso a América”.

Para Gastón Camargo uno de los mejores momentos que vivió en Chivas Femenil fue haber ganado el Clásico Nacional en el Clausura 2024. “Las jugadoras estaban convencidas de como jugar, si algo que me llevo de toda experiencia fue la victoria ante América por 2-1. Las jugadoras se brindaron al cien. La muestra está ahí (de su impronta de juego). Cómo se salía a presionar Cassandra casi al área rival a la jugadora que tenía que marcar y no le dejábamos salir. Atorábamos a una América que está acostumbrada a todo el tiempo a iniciar y encontrar Pereyra, pero con nosotros jugaron largo y directo. Esa fue la gran muestra. Si vos me decís la esencia del Chivas nuestro es ese partido”, declaró.

Chivas Femenil perdió ante América en la Liguilla. (Foto: Imago7)

A su vez, señaló lo que fue ver como el Estadio Akron explotaba en el segundo gol de Chivas. “Fue una experiencia enorme. De ese partido de América en un momento cuando nosotros hacemos el segundo gol me acuerdo de girar y mirar a la gente. Una locura. La Liga mexicana es una gran liga que sigue creciendo todo el tiempo, que sigue trayendo jugadoras que enriquece la Liga. Esto es todo mérito de la gente que trabaja”, explicó.

Actualmente no trabaja con Antonio Spinelli, pero comenta que se encuentra en pleno contacto. “Todos los días. Hablamos todo el tiempo con el Tano. Él está indirectamente involucrado en esta etapa”, comentó.

Las tres jugadoras de Chivas que Camargo se llevaría a Argentina

Gastón Camargo fue ayudante de Chivas Femenil. (Foto: IG / Gastón Camargo)

Como decíamos, Gastón Camargo se encuentra dirigiendo a Huracán Femenil de Argentina y le consultamos qué tres jugadoras del Rebaño Sagrado le gustaría tener en su actual equipo si dispusiera de los millones. “Carolina Jaramillo, Dana Sandoval y Cheli Torres”, expresó sin dudar el argentino. A su vez, se animó a definir a diferentes futbolistas que son parte importante del actual plantel del Rebaño Sagrado.

¿Cheli Torres?

“Todo terreno. La verdad que se brindó al 100% con nosotros. Jugó de stopper, lateral. Crack y muy merecida la convocatoria a la selección“.

¿Dana Sandoval?

“Futuro de México. Con trabajo va a ser el futuro de México“.

¿Caro Jaramillo?

“Crack dentro y fuera de la cancha. Una jugadora que lee la jugada dos tiempos antes que la mayoría de las jugadoras“.

¿Boyi Iturbide?

“Resiliente, luchadora, una jugadora que nunca se rindió y que siempre quiere progresar“.

¿Licha Cervantes?

“Goleadora, referente del equipo“.

¿Blanca Felix?

“Otra resiliente. La gente fue muy injusta con ella. Nosotros le brindamos la confianza desde el día uno y la verdad que respondió. Siempre queriendo mejorar, aguantando las críticas de las redes sociales y merecida la convocatoria a la Selección“.