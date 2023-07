Chivas Femenil está viviendo tiempos de reestructuración tras la salida de muchas personas que fueron claves para el éxito reciente de la institución como Juan Pablo Alfaro o Joseline Montoya, por lo que la Directora Deportiva, Nelly Simón y el nuevo cuerpo técnico comandado por Antonio Spinelli están trabajando a marchas forzadas para cambiar el rostro del equipo.

El conjunto del Guadalajara tuvo una gris presentación en el Apertura 2023 en donde no pudieron mostrar una buena exhibición en su visita al equipo de Xolas de Tijuana al conformarse por el empate a un gol; sin embargo, es necesario mejorar el rendimiento de cara a la jornada 2 contra el Puebla.

El chiverío tiene previsto que el próximo partido del Circuito Rosa sea dirigido por su nuevo estratega, pero hasta el momento el Tano no cuenta con un registro en la página de la Liga Mx Femenil, por lo que no podría estar en el banquillo debido a que no ha terminado de poner en orden su documentación para trabajar en México.

La buena noticia es que en el interior del Club Deportivo Guadalajara existe plena confianza de que el entrenador argentino hará su presentación en el futbol mexicano cuando el conjunto rojiblanco haga su presentación en el Apertura 2023.

¿Cuándo jugará Chivas Femenil?

El primer equipo del Rebaño tendrá que dejar atrás la gris participación en el Estadio Caliente contra las Xolas, por lo que ahora deberán mostrar una mejor versión contra el Puebla, rival al que enfrentarán el próximo domingo 23 de julio en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19 horas.