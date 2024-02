Se lanzan contra el técnico del Tri Femenil por no llamar a Alicia Cervantes a la Copa Oro

En las Chivas de Guadalajara Femenil ha resultado una auténtica sorpresa que la máxima anotadora con la que cuenta la institución no haya sido parte de la Selección Mexicana que se encuentra disputando la Copa Oro, sobretodo después de la histórica victoria de 2-0 sobre Estados Unidos el lunes pasado.

El Rebaño Sagrado únicamente tiene una jugadora convocada al Tricolor y se trata de Aracely Torres, quien no ha tenido tanta actividad como se esperaba con el conjunto nacional, pero lo que sigue llamando la atención es que Licha, una de las mejores goleadoras dentro de la Liga MX Femenil y con 128 anotaciones como rojiblanca, no haya sido llamada por el estratega Pedro Torres.

“Dejar fuera a Licha Cervantes y a Martínez, por más que me digan y expliquen los argumentos, el futbol está ligado al gol y una niña que mete tantos y tantos goles. Yo lo siga diciendo, ¿por qué no están?”, fue parte de lo que comentó Ricardo Peláez en Futbol Picante de ESPN.

Se lanzan contra Pedro Torres por no llamar a Alicia Cervantes al Tricolor

En la misma emisión la jugadora de Pumas de la UNAM y analista de ESPN dentro de la Copa Oro W, manifestó su extrañeza por las ausencias de Licha Cervantes y Patty Martínez de América, las dos máximas goleadoras de los últimos años en el circuito rosa del futbol mexicano.

Alicia Cervantes se quedó con las ganas de la Copa Oro. Foto/ Imago7/ Ramón Balandrán

“Si difiero un poco, ¿el futbol es de quién te haga mejor hermandad o efectividad en la cancha?. Pero qué tal si hubiera perdido 4-0 (con Estados Unidos), le hubiera dicho ¿por qué no llevaste a Alicia Cervantes Y a Katty Martínez? Porqué no tener a tu mejor herramienta en cuanto al gol, la liga te está dando a las goleadoras y no tener la capacidad de integrarlas a un grupo para que funcionen, ahí sería el tema”, confesó la delantera de las felinas.

Paco Gabriel de Anda respalda decisión de no llamar a Licha

“Viene el tema de las ausencias ¿por qué no llamó a Alicia Cervantes y a Katy Martínez? Y Charlyn Corral en la banca y él dice yo priorizo un sistema táctico donde en este momento están las que tienen que estar. Y terminas ganándole con autoridad a una potencia, no puedes minimizar esa victoria. Hoy el grupo termina imponiéndose ni una es mejor que otra”, fue parte de lo que comentó el exjugador de Santos, Pachuca y Cruz Azul.