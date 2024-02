Para Javier Hernández el primer paso está dado con las Chivas de Guadalajara, ya que por fin hizo su debut con la camiseta de sus amores y ahora su objetivo es tener más regularidad para tomar ritmo futbolístico lo antes posible en busca de convertirse en ese hombre que tanto necesita la ofensiva rojiblanca.

Chicharito volvió a levantar la ilusión de los chivahermanos que lo vieron ingresar a la cancha en los últimos minutos, cuando se tenía previsto que su primera aparición con el Rebaño Sagrado se diera en marzo, entre las Jornadas 11 y 13 del Torneo Clausura 2023, pero contra todo pronóstico el artillero apareció ante los Pumas de la UNAM.

Para muchos seguidores de Chivas hay una pregunta que queda en el aire y que hasta ahora no tenía una respuesta concreta: ¿Chicharito será titular contra Cruz Azul? Y es que la emoción por verlo más tiempo en la cancha ha desatado todo tipo de cuestionamientos.

¿Cuándo será titular Chicharito con Chivas?

El artillero de Guadalajara posiblemente no arranque un partido oficial en esta campaña, de acuerdo a reportes del periodista de ESPN, Jesús Bernal: “Yo no descartaría que el propio Chicharito no alcance a ser titular en todo el torneo. Viene de una lesión larguísima de nueve meses de recuperación, sí tuvo minutos contra Pumas el partido lo permitió, Chivas lo tenía resultado. Es muy difícil pensar que de cinco minutos brinque a 45, tiene que ser progresivo lo de Chicharo para que no haya ningún tema y ¿va a ser titular contra América en la Concacaf? Tampoco”.

Chicharito va por más minutos antes Cruz Azul. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Es muy complicado que se pueda adar esa situación de inmediato, tan rápido y el propio Javier lo explicaba en la conferencia de prensa, va a ser todo un proceso que él necesita llevar a cabo, que necesita realizar y hasta que no esté al 100% se podría dar, por eso creo que en este certamen difícilmente no lo veremos de titular, ya el próximo con una pretemporada se podría pensar en ser titular”, abundó.

Chivas se ubica en la octava plaza del Clausura 2024

El Rebaño se impuso a los felinos 3-1 en el duelo del sábado anterior y pasaron del noveno al octavo puesto de la tabla general con 15 unidades, por lo que solo avanzaron un escalón. Este fin de semana se medirán a Cruz Azul en el Estadio Azteca en un juego por la Jornada 10 que se realizará a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.