En el Club Guadalajara la ilusión y confianza en que vendrán tiempos mejores se hizo evidente el sábado anterior cuando derrotaron a los Pumas de la UNAM 3-1 en un duelo que fue complicado en su primera mitad, pero con el ingreso de Javier Hernández en el segundo lapso el panorama cambió de manera radical en el ánimo de los asistentes.

El atacante rojiblanco por fin pudo debutar con el equipo de sus amores en un momento donde parecía que tenían el duelo controlado frente a unos felinos que intentaron reaccionar por un injusto penalti que le marcaron a Gilberto Orozco, pero esto no fue suficiente para que pusieran en predicamento la victoria del Rebaño Sagrado.

Chicharito entró en los últimos 10 minutos del juego con todo y el tiempo de compensación, apenas pudo tocar el balón, porque en las tres pelotas que fue a buscar le cometieron falta para tratar de detener la peligrosidad que conocen sus rivales, pero la parte más importante fue verlo totalmente recuperado de su lesión en la rodilla derecha que lo tuvo fuera desde junio del 2023.

Esperaban ver a Chicharito en un mejor nivel

Fue en la emisión del programa En Caliente cuando el periodista David Medrano dio a conocer que esperaba algo más de Javier Hernández una vez que entrara a la cancha, aunque Christian Martinoli dejó en claro que fue muy poco el tiempo que pudo tener contacto con el balón, pues ingresó al minuto 85.

Chicharito apenas tuvo 10 minutos para mostrar sus cualiades. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

“El regreso de Javier Hernández Balcázar al futbol mexicano, un momento histórico. Si me emocionó. Aunque tengo que confesar una cosa, yo pensé que Javier estaba en un mejor nivel. Pero a ver ¿por qué juega tan poquito?, evidentemente que no está. Trataron de motivarlo. Yo era de los que pensaba que a partir de que debutara iba a enriquecer a Chivas para ser un mejor equipo en el presente torneo y creo que no, en este torneo no. Necesita muchos más minutos para que pueda ser una solución en determinados momentos del partido”, fue lo que indicó el periodista David Medrano en el programa En Caliente.

Luis García espera que Chicharito sea una opción importante al ataque

“Aparte vimos a Pumas hacer muchos cambios, me parece que ahí se equivoca (Gustavo Lema). Era el minuto 80 y no habían hecho cambios (Chivas). Vino el 2-1 y luego la jugada de Alvarado (para el 3-1), ahí se volvió la película perfecta, pienso que debes tenerlo ahí, listo (Chicharito). Fue un momento muy emotivo, es un tipo ganador, tiene todo este asunto algo de la esta historia de la Cenicienta, la historia perfecta”, explicó Luis García, exjugador del Rebaño.