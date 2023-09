El entrenador de Chivas Femenil, Antonio Spinelli, está consciente de la importancia que tiene el Estadio Azteca no solamente en el futbol mexicano, sino en el balompié mundial por el haber coronado ahí a dos leyendas como Diego Armando Maradona o Pelé; sin embargo, dejó en claro que lo que tiene el inmueble capitalino solamente es historia.

El Tano aseguró que se siente contento de poder dirigir sus partidos de local en el Estadio Akron le genera felicidad, por lo que pese a la historia que envuelve al Coloso de Santa Úrsula no se dejará intimidar por el ambiente, recordando que en la capital del país existe mucha afición del Guadalajara que los cobijarán en ese compromiso.

“En cuanto al Azteca, para la Argentina en general y para el futbol mundial, el Estadio donde levantó la Copa del Mundo Pelé y Maradona, dos de los tres más grandes, juntando a Messi en la actualidad. No me cambia nada el estadio, soy el entrenador de Chivas, me encanta jugar en el Akron, me genera una satisfacción enorme, es hermoso, tiene comodidades.

“El Azteca lo que tiene es la historia, en sí mismo. Me es indistinto entrenar en un campito sin gradas o jugar en el Azteca, no nos va a amedrentar el escenario, al contrario, nos va a motivar y nos va a dar un plus porque sé que la afición chivahermana se hace sentir en todos lados”, declaró en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América de este Apertura 2023?

El partido en el que se enfrentan los dos clubes más importantes de México se disputará el próximo domingo 17 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.