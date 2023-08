Chivas Femenil tuvo que exigirse al máximo para poder rescatar el empate, en el último minuto, contra el conjunto del Atlético de San Luis, situación que no agradó del todo al entrenador del Rebaño, Antonio Spinelli, quien no tuvo problema en admitir cuál fue la situación que le generó mayor molestia.

El Guadalajara estuvo a punto de perder el invicto en el Apertura 2023 debido a que el conjunto potosino supo aprovechar la única ocasión que tuvo y que fue a través de un penalti, mientras que la escuadra tapatía no fue contundente y equivocó muchas jugadas claras de gol.

“No jugamos bien, eso está claro. Quiero que mis equipos jueguen contundentes, no fuimos el equipo que viene dando unas muestras de juego en fechas anteriores (…) El partido por momentos se jugó al ritmo o a lo que se sentía más cómodo el rival, eso es lo que más me enfada. Claramente que tengo que hablar de mi equipo y sé que cualquiera que nos vayamos a enfrentar nos van a poner problemáticas a resolver”, confirmó en conferencia.

Para el Tano Spinelli, el rendimiento de su equipo en San Luis no es motivo para encender las alarmas, sino que lo considera como el pretexto para reforzar algunos conceptos y seguir trabajando.

“Yo estoy muy contento del plantel que tengo (…) Lo tomo como un pequeño resbalón, que no es caída, habrá que trabajar para seguir solidificando e incrementando esa identidad de juego”, concluyó el entrenador argentino.