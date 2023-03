Una de las principales promesas que desarrollan las Chivas de Guadalajara actualmente en sus Fuerzas Básicas se encuentra bajo una intensa investigación por parte de la institución por supuestas indisciplinas o incumplimientos de cronogramas de trabajo como futbolista profesional, esto de acuerdo a un serio reporte que publicó el reconocido periodista tapatío Alex Ramírez en su cuenta personal de la red social Twitter.

La joya que se pule en el redil sufrió una grave lesión que lo alejó mucho tiempo de la cancha y volvió con todo, para impresionar al cuerpo técnico del Rebaño Sagrado y que es liderado por el entrenador Veljko Paunovic, pero luego de anotar su primer gol como profesional en la pretemporada rojiblanca fue enviado al filial Club Deportivo Tapatío y ha destacado como uno de los líderes de goleo con cuatro tantos en este Torneo Clausura 2023, pero ello no le ha permitido volver al primer equipo. ¿De quién se trata?

Alex Ramírez, corresponsal de TV Azteca en Jalisco, reveló todo al publicar en su cuenta personal de Twitter que se trata de "Luis Puente, joya que no termina por tener regularidad en la institución de Chivas por sus lesiones, ahora pasa por otro momento de espera que también será largo de alguna manera". Advirtió que "está desgarrado, está en rehabilitación, pero al interior del Guadalajara investigan qué tanto se ha cuidado el joven tras recuperarse de la última de ligamento cruzado, si respeta o no sus descansos, porque tienen versiones de un comportamiento no apropiado para un jugador que está compitiendo en alto rendimiento".

El reconocido periodista tapatío en sus redes sociales añadió que dentro de la investigación que llevan a cabo en el Rebaño Sagrado, por su desempeño, "en las diferentes categorías del club, desde entrenamientos en el primer equipo, Tapatío o Sub20. Ayer cruzando información, aseguran que anda disperso de su profesión, en otros temas que no le ayudan a que su cuerpo responda a la exigencia". Un hecho que ha encendido las alarmas dentro de la organización al tratarse de una de las principales promesas del redil.

Luis Puente es líder goleador del Tapatío en este Clausura 2023 (IMAGO7)

Ramírez, durante su argumentación de la investigación, reveló que Luis Fernando Puente, "se fue a vivir con un familiar, digamos que se ha independizado, trae cochecito de alto rango y pues, al vivir solo le falta esa figura que le diga qué está bien y que no". Advirtió el reportero que "si no cuidan con desarrollo humano a este gran jugador, veremos como quedará en promesa".

Luis Puente no jugó las últimas tres fechas con el Tapatío (IMAGO7)

La recomendación del periodista tapatío, para concluir su exposición de la investigación sobre el caso particular de Puente, se basó que "en la actualidad en el futbol no basta con talento, se requiere disciplina, trabajo, compromiso, mentalidad para brincar esa pequeña barrera del creer que ya son, cuando nada ha logrado en su objetivo real que es: triunfar en el primer equipo". Agregó que "ojalá la dirigencia le ayude, porque parece que él cree que en cualquier momento lo ascienden al primer equipo y de ahí para adelante, todo será lleno de éxito y no hay nada más falso que eso".

