El promisorio delantero canterano de las Chivas de Guadalajara, Luis Fernando Puente, platicó esta semana de su presente con el filial Club Deportivo Tapatío para alcanzar su principal objetivo de triunfar en el primer equipo en la Liga MX y además, describió las características para elogiar a su máximo ídolo rojiblanco.

El portentoso ariete formado en las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado platicó con el canal oficial de la Liga de Expansión MX y reconoció que "me siento muy bien, me siento emocionado con el grupo, porque yo estaba subiendo de categoría antes de la lesión, pero no era con el grupo con el que yo jugaba en Sub20". Añadió que "este es el grupo con el que yo jugaba en Sub20, me siento muy confiado y la verdad tengo una confianza inmensa en el equipo".

Puente, quien padeció una grave lesión que lo mantuvo fuera de acción por mucho tiempo, advirtió que "el proceso que apenas estoy adquiriendo de entrar nuevamente al Tapatío después de la lesión, creo que hubiera sido muy diferente jugar en el Tapatío a los 17 años, que ahorita que tengo 19 y me siento mucho más maduro, mucho más seguro al momento de jugar en esta categoría con 19 años, la verdad".

El atacante rojiblanco actualmente se desempeña con el Tapatío (Chivas)

El joven delantero del Guadalajara platicó de sus objetivos y advirtió que "estoy bastante ilusionado (por alcanzarlos), pero no me quita el sueño. Realmente puede haber muchos factores y muchas personas que puedan tener la confianza en mi y apostar por mi, pero realmente no me abruma el que mucha gente pueda decir: Mira, este es el próximo centrodelantero. Yo no me enfoco en eso, realmente, yo me enfoco en el día de mañana que tengo entrenamiento y hacerlo bien, ¿por qué? Porque eso es lo que me va a dar para hacerlo bien en el futbol, que eso me va a dar para ser un muy buen delantero".

El ariete anotó su primer tanto con Chivas en la pretemporada (IMAGO7)

Luis Fernando Puente, en cuanto a sus referentes, no dudó en señalar primero a "Ronaldo Nazario, sin duda, al momento que hacía dribles, encaraba y definía con una frialdad que es de locos". Luego, dentro de las Chivas, destacó "también al momento del toque, de definir al Bofo Bautista, muy bueno; en los momentos importantes para dar el toque o el pase a la red, lo hacía de una manera que muy poco jugadores lo han hecho igual y es de admirar".

Puente se mantiene enfocado en brillar con el Tapatío (Chivas)

El portentoso atacante se refirió también a su paso por las Fuerzas Básicas del Guadalajara y señaló que "es un indicativo de que estoy haciendo las cosas bien, que estoy trabajando bien, que me esfuerzo, soy responsable, con toda la presión que debe de adquirir un centrodelantero aquí en Chivas y lo estoy haciendo bastante bien, yo me quedo con eso". Puente hizo una pausa y volvió, para corregirse y advertir que "voy a hacer algo incongruente. No me quedo con eso, quiero seguir generando más, todavía no estoy satisfecho con lo que he hecho, porque ahorita no estoy en Primera División y yo quiero estar ahí, mantenerme y hacer carrera (en Liga MX)". Esa es su verdadera meta en las Chivas.

