Chivas vs. León: Goles, resumen, polémicas y videos de los partidos Sub18 y Sub23 de Liga MX Fuerzas Básicas

La cantera de las Chivas de Guadalajara debutó la tarde de este lunes 3 de julio, cuando visitó a su similar de León en las instalaciones de La Esmeralda, una doble cartelera de partidos por la categoría Sub18 y Sub23, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX de Fuerzas Básicas. Rebaño Pasión te presenta el más completo resumen de esta vibrante fecha del futbol formativo.

Las filiales juveniles del Rebaño Sagrado comenzaron con todo esta doble tanda de encuentros en la cancha sintética de La Esmeralda. La Sub23 se impuso 2-1 con los goles de Armando González (18′) y Daniel Villaseca (68′). José Salazar (34′) descontó por la Fiera. La Sub18, por su parte, cayó 1-0 ante los anfitriones. Diego Lomelí anotó el único gol del duelo.

Las categorías juveniles del Club Deportivo Guadalajara, después de esta visita, disputarán su próxima serie de partidos del Apertura 2023 de Fuerzas Básicas: el sábado 8 de julio, cuando recibirán a sus similares del Atlético de San Luis en las instalaciones de Verde Valle. Rebaño Pasión te presenta el resumen en video de esta doble cartelera inaugural en León.

Sub23: Los goles de León vs. Chivas + Videos + Polémicas

León 1-2 Guadalajara

Goles: José Salazar (34′); Armando González (18′), Daniel Villaseca (68′).

Árbitro: Julio César Gil Jiménez

Estadio: Instalaciones de La Esmeralda

Alineaciones

León: 183 Jesús Domínguez,190 Emiliano Cárdenas (204 Víctor Barajas al 78’), 192 Luis Cervantes, 198 Omar Campos, 203 César Rodríguez (188 Juan Bernal al 78’), 238 Paulo Romero, 201 André Gallo, 203 Isaac Muñiz, 26 Armando Salazar, 189 José Salazar (199 Jonathan Reyes al 68’), 197 Sebastián Santos (202 Erick Torres al 66’). DT. Christian Martínez

Guadalajara: 201 Erick Montiel, 197 Leonardo Jiménez,187 Diego Delgadillo (208 Ismael Angulo al 41’), 188 Francisco Méndez, 209 Daniel Villaseca (206 Mario Vázquez al 80’) 199 Emilio Tame, 193 Marioni Ham (183 Ever Corona al 64’), 190 Juan Zavala (Luis Gómez al 80’), 254 Mario Anaya, 192 Armando González, 194 Enrique Ledesma (AM 11’) (205 Ariel Castro al 64’). DT. José Meléndez

Gol de la Hormiga

Empata la Fiera

Mediotiempo en La Esmeralda

Golazo de Villaseca

Portero fue la figura

Final en La Esmeralda

Sub18: Los goles de León vs. Chivas + Videos + Polémicas

León 1-0 Guadalajara

Goles: Diego Lomelí (71′)

Árbitro: Luis Ángel Cabrera Carbajal

Estadio: Instalaciones de La Esmeralda

Alineaciones

León: 252 Luis Ramírez, 236 Youssef Ortíz, 244 Josué Guzmán, 264 Christopher Mora (245 Mario Saiz al 73’) (AM 77’), 250 Diego Lomelí, 251 Tristán Lara, 256 Fernando Rivera, 262 José Saldamando, 254 Alan Gutiérrez, 258 Pedro González (242 Román Almanza al 76’), 260 Daniel Morales (AM 82’). DT. Sebastián Maz

Guadalajara: 231 Robinho Romero, 242 Ángel Brambila, 233 Diego Ochoa (AM 33’), 237 Alexis Gallegos, 245 Osvaldo Plascencia, 244 Raúl Nuño (AM 25’) (303 Cristian Inda al 57’), 196 Eduardo Ochoa, 239 Raúl Martínez (256 Diego Latorre al 45’), 234 Xandor Camacho (236 Juan Uribe al 57’), 238 Iñigo Cuesta (AM 78’) (235 Isaac Martínez al 81’), 255 Isaac González (248 Ángel Vázquez al 81’).