Los Angeles Galaxy anunciaba el pasado 5 de enero la transferencia de Brandon Téllez a las Chivas de Guadalajara. La institución lo presentó en el Tapatío para la Liga de Expansión MX y sólo 20 días después, Chicharito confirmaba su regreso al redil. El californiano confesó una curiosa anécdota con Javier Hernández Balcázar a su llegada a Verde Valle. Esto, durante una emotiva platica exclusiva con Rebaño Pasión.

Brandon Abiud Téllez Andrade (Fullerton, 17 de febrero de 2005) se desarrolló en la academia del Galaxy, donde Chicharito era ejemplo a seguir. El mexicano-estadounidense, de 19 años de edad, lo tiene así como un ídolo y ahora, en el Rebaño Sagrado. Pero, como mediocampista, tiene muy claro a su referente mexicano en la posición. A quien, de forma coincidencial, también lo ve seguido en las instalaciones de Verde Valle.

Téllez describió sus cualidades como medio, para darse a conocer ante la afición del Guadalajara. Refirió a Rebaño Pasión, que “puedo jugar como medio central y como defensivo, también. Pero, a mí me gusta más como defensivo, porque me gusta hacer al equipo jugar. Que me den la pelota y que yo haga al equipo jugar, quebrar líneas, tirar diagonales y así”.

El mediocampista de doble nacionalidad añadió que “si no se puede, me voy a la ofensiva. Porque también me dicen mis compañeros que soy más ofensivo. Aunque a mi me gusta más la posición defensiva del medio campo, creo que tengo buena técnica y un buen tiro“. Por ello, surgió la consulta si tiene a un referente en esa posición de creación y sorprendió con una figura de Chivas: Erick Gutiérrez. Advirtió que “el Guti desde siempre, porque veía los partidos cuando estaban en el PSV. Pues, a mi me gusta mucho su estilo de juego“.

Brandon Téllez tiene como referente a Erick Gutiérrez antes de coincidir en Chivas (Instagram)

Brandon Téllez confirmó que persigue a su ídolo

La admiración que demostró el canterano del Galaxy por el sólido desempeño del Guti quedó en sólo eso, porque su ídolo no tiene comparación. Téllez Andrade afirmó que “¿ídolo? Pues, más el Chicharito. Desde pequeño, cuando estaba en Manchester United me levantaba con mi papá a las 06:00, 05:30 de la mañana para ver los partidos”.

El mediocampista separó de forma sabia a sus ejemplos a seguir y actuales compañeros en el primer equipo de Chivas. Al considerar que “Chicharito es más ídolo y el Guti, un referente en mi posición“. Todo esto decantó en la confesión de una anécdota curiosa con Hernández Balcázar, apenas llegó el delantero al redil y que no olvidará. Así, lo subió un escalón más en su predilección.

La inolvidable anécdota de Brandon Téllez con Chicharito

Brandon Téllez tuvo a su ídolo en Los Ángeles y ahora vuelven a coincidir en Guadalajara. Por ello, refirió que “lo conocí cuando estuvo aquí en Los Ángeles. No tuve mucho contacto con él, como lo tengo en Chivas, que de vez en cuando lo veo, que hablaba con él, lo saludaba“.

El californiano le reveló así a Rebaño Pasión su emotiva anécdota que no olvidará nunca y confesó con orgullo. Téllez describió que “en realidad no sabía si me iba a reconocer, cuando llegara a Chivas. Cuando terminó un entrenamiento con el Tapatío iba a ir al gimnasio. Pero, pues como (Chicharito) estaba allí y estaba haciendo sus exámenes, no sabía si podría entrar. Pero nos dijeron que estaba bien y cuando entré me dijo: Ah, no mames güey, ¿te ando persiguiendo o qué, güey? Después me dijo que cómo andaba y que si me gusta la ciudad y pues sí, me impresionó mucho ese gesto. No lo esperaba y pues cuando me reconoció dije: ¡Ah! Qué chido, pues“.

¿Quién es el partner de Brandon Téllez en el Tapatío?

El mediocampista, luego de su primer torneo con el Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX, reveló con quién mejor se lleva dentro de la cancha. Refirió que “me gusta mucho como juega, el Benja (Sánchez). Sí, porque como él es como más pequeño que un delantero normal; pues, se baja y se junta con todos los medios y ahí empezamos a jugar al toque“.

Téllez, en cuanto al vestidor, también confirmó su rápida adaptación a un plantel repleto de mexicano. Consideró a Rebaño Pasión, en cuanto a las amistades, “pues tengo varios con los que me llevo bien. No sólo con los de allí (Guadalajara), sino con los que son doble nacionalidad, también. Me llevo muy bien con Christian Torres, con Dani Flores también me llevo bien y con mi compañero de habitación, que es el chino. Sebastián, el Culichi. Sebastián Jiménez”. Las constantes aclaratorias de Brandon se debieron a consultas, por no saber de quién se trataba y resulta, que era Leonardo Jiménez.

El volante del Tapatío, después de dar con el lateral rojiblanco, agregó a “Enrique Ledesma. Pues, me llevo bien con todos los de Casa Club“. En cuanto a la experiencia de vivir en una residencia con otros compañeros, reconoció que es “algo diferente. Nunca había vivido en una casa club, pero pues muy bien, todo ahí como tiene como su sistema”.