A fuerza de goles y buenos rendimientos, el delantero Teun Wilke está sellando una gran campaña con el Tapatío en el Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX. El atacante de 22 años llegó tras pasar por canteras europeas, con vistas a poder readaptarse al futbol mexicano para poder dar el salto al primer equipo de las Chivas de Guadalajara.

Aunque en su primer torneo como rojiblanco no alcanzó el impacto esperado, Wilke está haciéndolo muy bien en esta campaña del Filial, que además se ubica como líder de la competición tras un gran inicio. El aporte del centrodelantero ha sido crucial para este buen andar del Tapatío.

Las estadísticas de Teun Wilke en el Apertura 2024: ¿Teléfono para Gago?

En este torneo de la Liga de Expansión, Arturo Ortega modificó su esquema original para hacer lugar a Teun Wilke, quien compartió las primeras jornadas con Benjamín Sánchez. Hasta la lesión de este último, formaron una gran dupla, pero hoy Wilke ha quedado como la referencia ofensiva del Filial.

El impacto del delantero está siendo notable, pues participó de manera directa en ocho de los 23 goles del Tapatío; además, es el segundo máximo goleador en lo que va de torneo y también el segundo asistidor, pues suma cinco goles y tres asistencias en su cuenta individual.

Wilke es la carta goleadora del Tapatío (Imago7)

Wilke, además, contabiliza 21 cabezazos dentro del área rival, señal de que está imponiéndo su físico ante las defensas rivales; pero por otro lado, dio 37 pases exitosos en el último cuarto del campo. Y como si fuera poco, Teun Wilke no se perdió ningún partido, ya que jugó los nueve del Apertura 2024 sumando 766 minutos sobre 810 posibles.

¿Por qué Teun Wilke no juega en Chivas?

Pese a su buen momento, Chivas no ha utilizado ni convocado por ahora a Teun Wilke, centrodelantero del Tapatío. Esto seguramente se deba a que pretenden no acelerar su adaptación ni desmantelar al Filial, además de que en el primer equipo están Armando González, Ricardo Marín y Chicharito Hernández, aunque este último no ha jugado mucho por sus problemas físicos. Por eso muchos aficionados piden una oportunidad para Wilke, que deberá esperar y seguir haciendo méritos hasta tener su chance.