Tapatío enfrenta a Tlaxcala por la jornada nueve del Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX. De cara al juego de esta noche, repasa cómo marchan los goleadores de los Cabritos en la tabla individual de goleo.

El equipo de Arturo Ortega siempre piensa en la portería rival debido a que no para de anotar goles. Es más, este equipo se caracteriza por nunca rendirse ya que a pesar de que le anotan no van por el empate si no por la victoria.

Cabe destacar que a lo largo del Apertura 2024, Tapatío solamente perdió un encuentro en la Liga de Expansión MX. Fue ante Mineros de Zacatecas, quienes tuvieron que batallar ya que finalmente se impusieron por 3-1 cuando el encuentro se dirigía a finalizar igualado por 2-2.

¿Cómo marcha Teun Wilke y Benjamín Sánchez en la tabla de goleo?

Como decíamos, Tapatío es un equipo que no se para de marcar goles y esto se debe a que en el segundo y tercer puestos se encuentran Teun Wilke y Benjamín Sánchez con cinco goles, mientras que en el puesto 14° y 15° se encuentran Daniel Flores y Saúl Zamora con dos tantos. El líder de goleo es Vladimir Moragrega de Atlante.

¿Cómo marcha Tapatío en la tabla de posiciones?

Como decíamos, Tapatío no para de dar alegrías a la afición ya que solamente perdió un encuentro en lo que va el Apertura 2024. El equipo de Arturo Ortega se ubica en la segunda posición de la tabla general de posiciones con 17 puntos.