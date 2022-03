Uno de los partidos más importantes en el calendario de Chivas está a punto de comenzar, en donde los dirigidos por Marcelo Michel Leaño tienen la obligación de conseguir los tres puntos para ganar credibilidad en el proyecto del ‘Ajedrecista’ y sacudirse las críticas, además de seguir escalando posiciones para poder aspirar a calificar a la siguiente instancia del Clausura 2022.

La sorpresa de Alexis Vega

El delantero del Guadalajara estuvo presumiendo en redes sociales que ha estado puliendo detalles en los tiros libres, por lo que tratará de aprovechar este tipo de cobros de castigo para vacunar a los rojinegros en el Clásico Tapatío. Vega ya suma dos dianas por esta vía en lo que va del semestre.

Jalisco, segunda casa de Chivas

El Rebaño se meterá a la cancha del Atlas con la consigna de mantener el invicto en esa sede, ya que la más reciente derrota que sufrió la escuadra rojiblanca en patio ajeno fue en el 2018, acumulando tres triunfos en fila en el Coloso de la Calzada Independencia.

Fuerzas básicas sumaron contra Atlas

El Guadalajara tuvo un par de visitas complicadas a la Madriguera rojinegra este domingo, en donde la Sub 20 salió con el orgullo intacto al conseguir la remontada y concluir 2-1, mientras que la Sub 18 no pudo hacerle daño a los Zorros y debieron conformarse con el empate a cero.