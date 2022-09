El polivalente defensor juvenil de las Chivas de Guadalajara, Jesús Gilberto Orozco, llegó muy jovencito al redil y se ha convertido de forma vertiginosa en figura de la defensa al hacerse con un lugar dentro del primer equipo y llegar a erigirse como una de las principales promesas de la cantera tapatía, luego de su destacado desempeño en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías del prometedor Chiquete.

El espigado defensa del Rebaño Sagrado ha tenido un ejemplar proceso de desarrollo en las granjas de Verde Valle para erigirse como una de las principales figuras emergentes de la Liga MX para ser convocado a futuro a la Selección Mexicana o llegar incluso a Europa, luego de provocar elogios desde su breve paso por Liga Expansión MX con el Club Deportivo Tapatío, bajo el mando de su principal promotor: el entrenador Ricardo Cadena.

Orozco Chiquete, como se conoce al promisorio central en el entorno del futbol mexicano, ha vivido una brillante trayectoria en Verde Valle, desde ser campeón en diversas categorías hasta convertirse en una pieza clave del primer equipo, por encima de figuras de experiencia como Hiram Mier o Antonio Briseño. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías de este prometedor y muy querido defensor rojiblanco, a continuación:

25 cosas que no sabías de Jesús Orozco Chiquete

Orozco protagonizó la victoria sobre Pumas UNAM en el Torneo Apertura 2022

25 ¿Cuándo nació Jesús Orozco?

Orozco Chiquete ha sido campeón con Chivas (IMAGO7)

Jesús Orozco nació el martes 19 de febrero de 2002, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

24 ¿Dónde nació Jesús Orozco?

Chiquete Orozco (243) es tapatío de nacimiento (IMAGO7)

El defensor de las Chivas nació en el municipio de Zapopan en Jalisco, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

23 ¿Cuánto mide Jesús Orozco?

El espigado defensor central resalta en el plantel rojiblanco (IMAGO7)

Jesús Orozco cuenta con una estatura de 1.88 metros de altura o 6'2" en la escala de medición de pies y pulgadas, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

22 ¿Cuánto pesa Jesús Orozco?

Orozco Chiquete es un espigado defensor de las Chivas (IMAGO7)

Jesús Orozco posee un peso exacto de 82.5 kilogramos o 181.5 libras, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

21 ¿Cuál es el nombre completo de Chiquete?

Orozco Chiquete jugó una temporada con el Tapatío en Liga Expansión (IMAGO7)

El espigado defensor de las Chivas fue registrado con el nombre de Jesús Gilberto Orozco Chiquete, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

20 ¿Cuándo llegó Jesús Orozco a las Chivas de Guadalajara?

El defensor tapatío llegó al redil con apenas 12 años de edad (IMAGO7)

Orozco Chiquete ingresó a las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara en enero de 2015, con apenas 12 años de edad, tras asistir a unas visorias, debido a que el fútbol era una de sus principales pasiones. Era un niño muy introvertido y en alguna entrevista comentó que el fútbol le permitía abrirse un poco más con las personas.

19 ¿Qué posiciones juega Jesús Orozco en Liga MX?

El defensor central puede jugar como lateral y contención (IMAGO7)

Jesús Gilberto Orozco ha desarrollado su polivalencia en la trayectoria por Fuerzas Básicas y que amplió bajo el mando del técnico Ricardo Cadena, quien ha utilizado al defensor central natural, además como un efectivo lateral por la banda izquierda, pero también puede desempeñarse como carrilero, volante y hasta extremo por el sector siniestro.

18 ¿Qué equipo debutó a Chiquete en Liga MX?

Orozco Chiquete pasó por todas las categorías del Rebaño (Chivas)

Jesús Gilberto Orozco, obviamente, debutó con las Chivas de Guadalajara en el comienzo del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, solamente seis años después de su ingreso a las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado en Verde Valle.

17 ¿Cuándo debutó Jesús Orozco en Primera División?

El defensor debutó al recibir el llamado desde el Tapatío (IMAGO7)

Jesús Orozco Chiquete vio sus primeros minutos en la Liga MX, el viernes 30 de julio de 2021, luego de aparecer en la alineación inicial de las Chivas en la victoria 0-2 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el marco de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2021.

16 ¿Cuándo anotó Jesús Orozco su primer gol en Liga MX?

Chiquete debutó como goleador frente a Pumas UNAM (IMAGO7)

Jesús Gilberto Orozco se estrenó como goleador en la Liga MX, el sábado 27 de agosto de 2022, un años después de su debut como profesional, cuando anotó el tanto del empate provisional en la victoria 3-1 sobre los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron ante su público, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2022.

15 ¿Cuál fue la posición inicial de Chiquete en Fuerzas Básicas?

El defensor inició su carrera como extremo (IMAGO7)

Jesús Orozco Chiquete reveló en una entrevista con Chivas TV que "mi carrera la inicié de extremo, no sé si sabían, llegué de extremo izquierdo, después me hicieron lateral, luego contención y terminé como central. Por eso, no tengo problema por dónde me pongan, siento que entre más posiciones domine un jugador, más importante es".

14 ¿Cuándo debutó Jesús Orozco con las Chivas?

Orozco Chiquete debutó en abril de 2015 con Chivas (IMAGO7)

Jesús Gilberto Orozco llegó en enero de 2015 a Verde Valle y su primer compromiso con la playera rojiblanca data del sábado 4 de abril de ese año, cuando ingresó de cambio en la goleada 5-0 sobre su similar de Querétaro, en la cancha 2 del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Distrito Federal, de acuerdo a la información suministrada en su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

13 ¿Qué entrenador debutó a Jesús Orozco en Liga MX?

Vucetich debutó a Orozco Chiquete en el primer equipo (Chivas)

Jesús Orozco Chiquete recibió la oportunidad de debutar en Liga MX en el Torneo Apertura 2021 y el encargado de brindarla fue el recordado Rey Midas del futbol mexicano: Víctor Manuel Vucetich e hizo honor a su apodo al reconocer el talento del ahora prospecto nacional.

12 ¿Cuál fue el primer Clásico Tapatío de Chiquete con Chivas?

El central ha jugado Clásico Tapatío desde Fuerzas Básicas (IMAGO7)

Los primeros minutos de Jesús Orozco en la eterna rivalidad jalisciense los vivió el sábado 13 de enero de 2018, cuando formó parte de la alineación rojiblanca que goleó 1-5 al Atlas en la cancha del Club Atlas Chapalitas, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2018 de la Categoría Sub15 de Fuerzas Básicas. Como profesional, su primer Clásico Tapatío fue el sábado 13 de agosto de 2022 en el empate 1-1 con los Rojinegros en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 8 del Apertura 2022, de acuerdo a la información de su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

11 ¿Cuál fue el primer Clásico Nacional de Chiquete con Chivas?

Chiquete jugó Clásico Nacional en Fuerzas Básicas (IMAGO7)

Los primeros minutos de Jesús Gilberto Orozco en la tradicional rivalidad mexicana los vivió el sábado 18 de agosto de 2018 en la victoria 0-1 sobre su similar del club América en la Cancha 2 del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la capital, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Internacional 2019 de la Categoría Sub15 de Fuerzas Básicas, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX. Como profesional, su primer Clásico Nacional sería el sábado 17 de septiembre de 2022 en el Estadio Azteca, en el marco de la Jornada 15 del Apertura 2022 de Liga MX.

10 ¿Cuándo marcó Jesús Orozco su primer gol con Chivas?

El central transitó toda su formación como rojiblanco (IMAGO7)

Jesús Orozco Chiquete se estrenó como goleador rojiblanco, el viernes 29 de marzo de 2019, cuando Guadalajara dominó 3-2 a Sufacen Tepic en la cancha principal de Verde Valle, un duelo correspondiente a la Jornada 25 de la Liga 2018 de la Tercera División del Futbol Mexicano.

9 ¿Jesús Orozco tuvo ciclo con Selección Mexicana en categorías menores?

El defensor integró la Selección Sub20 de México (Instagram)

El defensor de las Chivas de Guadalajara, a partir de octubre de 2020, comenzó a ser un constante en la categoría Sub20 de Selección Mexicana tras brillar con la sucursal rojiblanca de la división juvenil, que se coronó en el Torneo Apertura Guard1anes 2020.

8 ¿Jugó Chiquete con la selección mexicana de mayores?

Orozco Chiquete sería elegible para el proceso a Norteamérica 2026 (IMAGO7)

Jesús Gilberto Orozco todavía no ha entrado en las convocatorias de la absoluta, pero su promisorio futuro con Guadalajara en Liga MX le augura un lugar en Selección Mexicana para el próximo proceso eliminatorio a la Copa Mundial de Norteamérica 2026.

7 ¿Cuándo debutó Chiquete con el Club Deportivo Tapatío?

Orozco Chiquete debutó frente al filial del Monterrey (IMAGO7)

El espigado defensor de las Chivas tuvo una pasantía por el filial del Guadalajara en la Liga de Expansión MX, con el que se estrenó el viernes 13 de agosto de 2021, cuando apareció como titular en la caída 2-0 ante Raya2 en el Estadio BBVA de Monterrey, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2021 del novedoso campeonato de desarrollo.

6 ¿Cuándo anotó Chiquete su primer gol con el Tapatío en Liga Expansión MX?

Orozco Chiquete debutó como goleador con Tapatío ante Atlante (IMAGO7)

Jesús Gilberto Orozco debutó como goleador con la filial del Guadalajara, el domingo 26 de septiembre de 2021, cuando anotó el único tanto del Tapatío en la caída 1-4 ante Atlante en el Estadio Akron, un partido en el marco de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Expansión MX.

5 ¿Jesús Orozco ha sido campeón en la Liga MX?

Orozco ha sido campeón con Sub17 y Sub20 del Rebaño (Instagram)

El espigado central del Guadalajara no ha sido campeón con el primer equipo de las Chivas, pero en el formato de la Liga MX formó parte del plantel de la categoría Sub17 que se coronó en el Apertura 2019, bajo el mando casualmente de Ricardo Cadena y luego, integró la nómina Sub20 que alzó el título en el Torneo Apertura Guard1anes 2020.

4 ¿Quién es el mejor amigo de Jesús Orozco dentro de las Chivas?

Orozco compartió con Sebastián Pérez Bouquet y Raúl Rangel (Chivas)

Chiquete es uno de los jóvenes con más proyección dentro del plantel actual del Rebaño Sagrado, por lo que la mayoría de sus amigos se encuentran con el filial en la Liga Expansión MX, pero en el primer equipo siempre se le ve cerca de los también juveniles Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda.

3 ¿Cuál es el número que usa Jesús Orozco en su playera de Chivas?

El central evolucionó del 444 hasta llegar al 13 con el primer equipo (Chivas)

Jesús Gilberto Orozco Chiquete entró a las granjas de las Chivas en Verde Valle con el número 444 y cambiando mientras ascendió dentro de las Fuerzas Básicas hasta ser registrado en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con el dorsal 13 y que exhibe en la actualidad.

2 ¿Hasta cuándo tiene contrato Jesús Orozco con las Chivas?

El defensor del Guadalajara firmó recientemente su contrato profesional (IMAGO7)

El espigado defensor central de las Chivas, tiene contrato vigente con el Guadalajara al recibir su primer contrato como profesional apenas, el pasado 1 de julio de 2022, según informó el portal especializado en el mercado internacional del futbol: Transfermarkt.

1 ¿Cuánto vale Jesús Orozco Chiquete en el mercado de pases internacional?

El promisorio defensor ha sido visoreado por clubes europeos (IMAGO7)

La ficha deportiva de Jesús Gilberto Orozco, promisorio defensor del Guadalajara, tiene un costo de exactamente un millón de euros o aproximadamente 1.5 millones de dólares, según informó el portal especializado en el mercado internacional del futbol mundial: Transfermarkt, luego de su más reciente actualización.

