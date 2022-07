Chivas es un equipo que está apostando su futuro a mediano y largo plazo en el producto de sus fuerzas básicas, en donde hay jugadores que poco a poco van sobresaliendo con respecto al resto debido a que cuentan con un talento nato que los coloca como la esperanza para tener un plantel poderoso en unos torneos.

Sin duda alguna el futbolista juvenil que ha logrado atraer todos los reflectores debido a su técnica individual y sobre todo capacidad para encontrar a sus compañeros mejor ubicados para generar peligro en las porterías de los adversarios del Guadalajara es Sebastián Pérez Bouquet, convirtiéndose en uno de los favoritos de la afición rojiblanca.

El juvenil de apenas 19 años tiene un amplio recorrido en las fuerzas básicas del conjunto rojiblanco, por lo que a continuación en Rebaño Pasión te presentamos algunos datos que seguramente desconocías de una de las joyas más brillantes de la cantera tapatía de los últimos años: Sebastián Pérez Bouquet.

Las 25 cosas que desconocías de Sebastián Pérez Bouquet

25.- ¿Cuándo y contra quién debutó Sebastián Pérez Bouquet en Primera División?

La historia del juvenil mediocampista en la Liga Mx comenzó el 9 de enero del 2022 en el partido de la jornada 1 del Clausura 2022 contra Mazatlán, duelo que el Rebaño ganó 3-0.

24.- ¿Cuándo nació Pérez Bouquet?

La joya de la cantera del Rebaño Sagrado es oriundo de Guadalajara, Jalisco, naciendo el 22 de junio del 2003, por lo que ahora tiene 19 años de edad.

23.- ¿Cuándo fue la primera titularidad de Pérez Bouquet en Liga Mx?

Pese a su juventud, el mediocampista se fue ganando la confianza del entrenador Michel Leaño, jugando su primer duelo de titular el 2 de marzo del 2022 en la visita del Rebaño al Atlético Sa Luis al Alfonso Lastras.

22.- ¿Cuánto mide el futbolista rojiblanco?

Una de las complicaciones que ha tenido durante su trayectoria es su corta estatura, ya que Sebas mide 1.65 metros; sin embargo, esa desventaja la suple con su gran talento en los pies.

21.- ¿Quién debutó a Pérez Bouquet en Liga Mx?

Durante su formación profesional, muchos entrenadores fueron enviando al mediocampista a una categoría arriba de la que le correspondía; sin embargo, fue Marcelo Michel Leaño fue el que se animó a impulsarlo en el primer equipo pese a que tenía pocos partidos con la Sub 20 rojiblanca.

20.- ¿Cuántos goles tiene en Primera División?

Pese a que ya ha disputado varios partidos en el Máximo Circuito, Pérez Bouquet aún no logra estrenarse como goleador.

19.- ¿Cuándo debutó en un Clásico Nacional?

Pese a ser un novato, Michel Leaño lo ocupó de titular en el duelo más importante del Rebaño contra América el 12 de marzo del 2022, duelo en el que brilló el juvenil, pero el resultado concluyó empatado a cero goles.

18.- ¿Cuándo debutó en un Clásico Tapatío?

Pérez Bouquet debutó en un enfrentamiento entre Chivas y Atlas el 20 de marzo de 2022, una semana después de su presentación en el Clásico Nacional.

17.- ¿Cuándo llegó a Chivas Pérez Bouquet?

El mediocampista arribó a la institución tapatía en el 2007, con apenas cuatro años de edad, logrando quedarse en cantera pese a que solamente recibían a futbolistas de nueve años en adelante.

16.- ¿Cuáles títulos ha ganado Pérez Bouquet en Chivas?

El futbolista rojiblanco ha tenido un paso exitoso en divisiones inferiores, ya que ha podido coronarse en varias categorías: “he ganado campeonatos en Sub 13, Sub 15 y recientemente el de Sub 17, el cual fue muy difícil de ganar”, declaró al club.

15.- ¿Cuándo debutó en Liga de Expansión?

Curiosamente Pérez Bouquet debutó antes en Primera División antes que en Liga de Expansión, ya que su presentación en la División de Plata se suscitó el 29 de junio de 2022 en un duelo entre el Tapatío y Alacranes de Durango.

14.- ¿Cuántos goles ha marcado en Chivas en todas sus categorías?

Según el portal de la Liga Mx, Sebastián Pérez Bouquet ha anotado un total de 33 goles en todas las competencias en las que ha participado desde que está registrado en la Sub 13 en 2016,

13.- ¿Quién es el jugador mundial que más admira desde niño el canterano rojiblanco?

El jugador predilecto del mediocampista tapatío es Lionel Messi, debido a las similitudes que hay entre él y el astro argentino: “Me encanta ver jugar a Messi, es chaparrito y vuelve locos a todos los defensas con recortes, asistencias y goles”.

12.- ¿Quién es el ídolo de Chivas de Pérez Bouquet?

Su afición al Rebaño que nació desde la cuna ha ocasionado que esté siempre al tanto de lo que sucede en el Guadalajara, encontrando en Omar Bravo una referencia para construir su carrera en los empastados: “Crecí viendo jugar a Omar Bravo, goleador de Chivas creo que ha sido pieza fundamental de toda la historia que tiene este club”, declaró a la Liga de Expansión.

11.- ¿Cuáles apodos ha tenido durante su proceso formativo?

En el interior del Rebaño se le apodó “Hitolín”; sin embargo, unos años después y debido a sus cualidades extraordinarias con el balón y su corta estatura, prensa de Marruecos lo llamó “el Messi mexicano” o simplemente “Messi-cano”, en honor del argentino: “En el torneo que jugamos en Marruecos un periodista me dijo 'el Messi mexicano', claro que eso fue una motivación, pero hay que tomarlo como lo que es, una percepción de alguien”.

10.- ¿Cuál deporte practicó Pérez Bouquet antes de jugar futbol?

Los papás de Sebastián Pérez Bouquet siempre estuvieron interesados en que su hijo se desempeñara en una disciplina deportiva, por lo que en un principio lo inscribieron a natación, la cual no hizo feliz al talentoso jugador: “Mis papás me inscribieron en clases de natación, pero no me gustaba y hasta lloraba porque no me sentía a gusto, creo que duré como 2 semanas, y ya después me cambiaron futbol”.

9.- ¿Cuáles países ha visitado por jugar con Chivas?

Debido a sus cualidades con el esférico, Sebastián Pérez Bouquet ha representado a Chivas y a México en el extranjero en varios países: “Mi primer torneo internacional fue en Japón y después me toco ir a Marruecos a la Nations Cup, a la IberCup en España y a la de Portugal, y también fui a Irlanda”.

8.- ¿Cuándo llamaron por primera vez a Pérez Bouquet a la Selección Mexicana?

Pese a que siempre ha sobresalido en Chivas por sus condiciones, el mediocampista no fue requerido en una Selección Nacional sino hasta en 2019: “en septiembre de 2019 me llamaron a la Selección Nacional Sub 16. Cuando recibí la convocatoria fue muy gratificante, tuve que trabajar mucho para obtener este llamado porque también era uno de mis objetivos, por lo que ahora depende de mí mantenerme ahí”, declaró en 2020.

7.- ¿Cuál fue el primer escándalo en el que se le vinculó a Pérez Bouquet?

Debido a que Ricardo Cadena no lo contemplaba para Chivas en este Apertura 2022, surgió una versión en la que se aseguró que estaba cepillado debido a que no accedió a fichar con a agencia Promofut, misma que gana terreno dentro del club.

6.- ¿Cuáles son los sueños por cumplir del juvenil mediocampista?

Sebastián Pérez Bouquet tiene aspiraciones altas que desea cumplir en el futbol, en donde el emigrara Europa y jugar una Copa del Mundo con México son algunas de ellas: “Quiero llegar y mantenerme en Primera División, ser titular y un referente del club, y ya después ir a Europa y a un Mundial con la Selección”, aseguró a Chivas.

5.- ¿Cuáles números ha usado Pérez Bouquet en el primer equipo de Chivas?

Pese a que este es el segundo semestre en el que el mediocampista está integrado en las filas del primer equipo, ha usado dos dorsales ya que el Clausura 2022 ocupó el 188, mientras en este Apertura 2022 ya porta el 65.

4.- ¿En cuánto está cotizada la carta de Pérez Bouquet?

Según el portal especializado Transfermarkt, la carta de la nueva joya del Guadalajara está cotizada, aproximadamente, en un millón de euros, con lo que valdría lo mismo que Jesús Molina, Hiram Mier, Miguel Ponce o Carlos Cisneros.

3.- ¿Por qué no jugaba con Ricardo Cadena?

El nuevo entrenador del Guadalajara es un creyente de que los procesos deben cumplirse, por lo que le dio minutos de juego en otras categorías como la Sub 20 o Liga de Expansión; sin embargo, sus buenas actuaciones le abrieron la puerta del Primer equipo.

2.- ¿Por qué no fue al Pre-Mundial con la Selección Sub 20?

Sebastián Pérez Bouquet estuvo en la convocatoria previa al Pre-Mundial; sin embargo, fue recortado de último minuto por el entrenador Luis Pérez, situación que desató una serie de críticas al estratega, quien no logró calificar a México a la Copa del Mundo e inclusive a los Juegos Olímpicos de París 2024.

1.- ¿Por qué conquistó a la prensa tras su juego contra Juventus?

Sebastián Pérez Bouquet se convirtió en la sensación rojiblanca tras el partido amistoso contra Juventus debido a que se lució en el terreno de juego, inclusive repartiendo túneles a los jugadores de la Vecchia Signora.

