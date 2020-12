5 cosas que no sabías de: Cristian Calderón, el "Chicote" de las Chivas que destrozó al América en Liguilla

Cristian Calderón, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, llegó en diciembre de 2019 al redil como uno de los fulgurantes refuerzos de Ricardo Peláez en el comienzo de su gestión en la dirección deportiva, después de destacar con el club Necaxa y tras varios inconvenientes que incluyeron un escándalo de indisciplina, finalmente se adaptó al ataque del Rebaño Sagrado y brilló con la playera rojiblanca en la vuelta a la Liguilla al ser protagonista de inicio a fin de la eliminación del eterno rival: el club América, en la serie de los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El polivalente volante del Club Deportivo Guadalajara nació el 24 de mayo de 1997 en la ciudad de Tepic (Nayarit), por lo que a sus aún incipientes 23 años de edad tiene una agenda repleta de sueños y metas trazadas a cumplir con mucha persistencia, perseverancia y mucha disciplina. Factores con lo que se reconoce al futbolista formado en las Fuerzas Básicas del vecino Atlas a la que llegó en 2013 para recorrer las categorías: Sub-17, Sub-20 y Atlas Premier en Segunda División.

El "Chicote" Calderón, que comenzó su carrera en la acera del frente de las Chivas al jugar con Atlas hasta 2018 y luego pasó al club Necaxa, se ha convertido en una de las figuras mexicanas más prometedoras en la actualidad y quien se mantiene en la convocatoria de la selección mexicana Sub-23 o de categoría Olímpica para participar en Tokio 2021. Con todo esto, en Rebaño Pasión te presentamos las 5 cosas que no sabías de: este brillante volante nayarita.

5 ¿Qué posición es la favorita en el campo para Cristian Calderón?

"Chicote" reveló en una entrevista cuál es su posición favorita en el campo (IMAGO7 / Liga MX)

El mediocampista del Guadalajara, que además puede desempeñarse como lateral, volante o extremo por la banda izquierda, se refirió en una entrevista con Chivas en Instgram Live a su posición predilecta en el campo y reconoció que "me gusta más de lateral izquierdo, porque me gusta mucho ir al frente, también obviamente defiendo, aunque me gusta meter goles. No creo que mi posición sea más de volante, que de lateral, además de lateral me ha ido bien y tengo muchas oportunidades. Así que lateral es mi posición favorita".

4 ¿Cuánto mide? Cuál es la estatura del "Chicote" Calderón

Calderón se convirtió en un eje de ataque para Chivas en esta Liguilla (Chivas)

El polivalente mediocampista del Club Deportivo Guadalajara, según su ficha en el portal especializado en traspasos: Transfermarkt, tiene una estatura de 1.77 metros. Según, un centímetro más bajo que José Juan Macías y mucho más bajito que el defensor Antonio Briseño (1.85 metros), con quien se observa en la fotografía.

3 Su debut como profesional

"Chicote" se estrenó con Chivas en el pasado y cancelado Clausura 2020 (JAM media)

El actual mediocampista de las Chivas hizo su debut como profesional con Atlas, el 21 de octubre de 2015 frente a Tijuana en la Copa MX y lo hizo como titular con el dorsal 285. Mientras, que en Liga MX se estrenó el 7 de mayo de 2016 también ante los Xolozcuintles al entrar como suplente. En 2018 se adueñó de la banda izquierda de los rojinegros y se marchó a los Rayos, con los que resaltó y llamó la atención del Guadalajara en 2019.

2 ¿Dónde nació su amor por las Chivas?

El "Chicote" reveló de dónde nació su amor por la playera rojiblanca (Chivas)

En una entrevista para las redes sociales de las Chivas en un Live de Facebook, Cristian Calderón reveló cómo nació su amor por el club tapatío al señalar que "por el amor que le tiene mi papá a este club, desde que estaba chico, creo que eso también me motivó y darle una alegría a él, que se sienta orgulloso que estoy y en su momento hice grandes cosas con este equipo".

1 Su primer gol con las Chivas

"Chicote" anotó su primer gol en la Copa MX de 2020 ante Dorados (Twitter)

El "Chicote" Calderón conquistó su primer gol con la playera de las Chivas el 22 de enero de 2020 en la ida de los Cuartos de Final de la Copa MX ante Dorados de Sinaloa en el Estadio Akron, pero a la semana siguiente marcó también en la vuelta, un golazo que forzó la definición en la tanda de penales. En Liga MX se estrenó como goleador con Chivas, el 16 de agosto de este año en la victoria 2-1 sobre Atlético de San Luis y en la Liguilla acabó con el América al anotar los tres goles del triunfo 3-1 en el marcador global.

:videocámara: #ElResumen

¡Juegazo en el Azteca!



Con 2 golazos de Cristian Calderón, Chivas se llevó la victoria 2 tantos contra 1 ante el América.



Revive los goles y mejores momentos del partido de VUELTA de los #CuartosDeFinal.#SemanaDeClásicosMX:flecha_hacia_la_derecha:#Guard1anes2020 :fútbol:#LigaBBVAMX pic.twitter.com/chEO2ulo96 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) November 29, 2020