El enfrentamiento entre Chivas y Rayados de la próxima jornada no solamente será importante por el momento que vive el Guadalajara, sino también por algunas situaciones que se suscitaron durante la gestión de Víctor Manuel Vucetich con los rojiblancos, en donde no confiaba en Fernando Beltrán.

Pese a ser uno de los jugadores consentidos de la afición y su gran nivel futbolístico, el Nene jamás fue del agrado del Rey Midas, quien solía ocuparlo muy poco en los partidos, relegándolo a la suplencia, por lo que tras la salida del estratega el canterano mediocampista comenzó con su resurgir futbolístico.

Prueba de ello es que paulatinamente Beltrán ha ido tomando roles protagónicos con el Guadalajara, tal y como lo hizo en el Repechaje contra Pumas donde orquestó la goleada rojiblanca y recientemente hasta ha portado el gafete de capitán, además de ser uno de los pocos jugadores que ha dado la cara ante los malos resultados recientes.

“Hace año y medio estaba pasando por un mal momento. El técnico que estaba me decía que mis pases no eran productivos, que no era un jugador determinante, que no era un jugador que ni atacaba ni defendía. Pasé por mal momento, pero hoy gracias a Dios lo demuestro en el campo, me siento contento, estoy pasando por un gran momento y se lo debo a mi familia”, aseguró el jugador de Chivas en palabras a Telemundo hace unos meses.

¿Por qué salió Vucetich de Chivas?

El entrenador dirigió al Rebaño durante poco más de un año, en donde consiguió una efectividad del 50 por ciento; sin embargo, las formas con las que lo rojiblancos obtenían los resultados ocasionaron una fractura con el proyecto del estratega, por lo que Amaury Vergara fue el encargado de ponerle fin a su ciclo, abriéndole la puerta a Marcelo Michel Leaño.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!