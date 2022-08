Hay una frase que indica que no hay mal que dure cien años y así sucedió con Chivas que por fin pudo terminar con esa racha sin poder ganar de ocho partidos en el Apertura 2022, por lo que el entrenador del Rebaño, Ricardo Cadena, dejó en claro que siempre ha contado con el apoyo de la directiva y él en sus jugadores.

“La realidad es que la confianza que siempre me dieron y brindaron dentro de la institución y la confianza que yo le tengo a los muchachos para desarrollar el trabajo ha estado todo el tiempo. Lamentablemente los resultados no nos habían acompañado en el factor contundencia, en goles, en lo que quieras hasta el VAR, hemos errado penaltis (…) Hoy esa confianza que los muchachos me han demostrado y me han manifestado en todo el torneo, donde se refleja el compromiso que tienen, nos permite seguir aspirando, sumando y creciendo”, declaró en conferencia de prensa.

El timonel del Guadalajara habló sobre el cambio en su esquema de juego, ya que todo su proceso se basó en la línea de cinco defensores, misma que cambió para su visita a Aguascalientes para tener mayores alternativas al ataque.

“Hemos estado trabajando desde el torneo pasado en diferentes facetas y funciones y parado de equipo para buscar una efectividad partiendo de orden defensivo. Este partido lo planteamos con una estructura diferente y los muchachos muestran el orden, concentración y actitud para hacer los recorridos que tenían que hacer”, concluyó el timonel rojiblanco.

¿Cuándo jugará nuevamente Chivas?

El Rebaño deberá cambiar rápidamente la página pese a lo emotivo de esta victoria, ya que deberán regresar a la Perla de Occidente y de inmediato comenzar a preparar el duelo de la jornada 16 que adelantarán y disputarán el próximo martes 23 de agosto en la cancha del Estadio Akron contra Rayados, duelo que será gratis en agradecimiento al apoyo de la afición.

