Falta casi una semana para que se dispute una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América, donde los jugadores están comenzando a calentar el encuentro con una serie de declaraciones entre Pocho Guzmán y Richard Sánchez; sin embargo, un histórico azulcrema augura un triunfo sencillo para las Águilas.

Mario Carrillo es un personaje histórico para los de Coapa, ya que fue el encargado de comandar a los capitalinos al título en el 2005; sin embargo, ahora en su faceta de analista de televisión dio sus impresiones del trabajo de Veljko Paunovic, en donde considera que los rojiblancos no cuentan con lo suficiente para ganar el Clásico.

“No deja de ser un equipo al que le falta un montón de trabajo, que no juega bien. Lleva buenos puntos, estaba en un tercer lugar general, no es fácil, pero de ahí a ver un Guadalajara que tenga una pausa, tranquilidad para triangular y generar.

“Se tiene que preocupar un montón, porque al América no le van a ganar con la garra y a correr. América, si algo tiene, es que ataca bien, tiene punch. No veo cómo le gane, a correr no le van a ganar (…) El empuje es fantástico, corren, vuelan, pero no te hacen tres pases seguidos”, declaró en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional?

El enfrentamiento entre Chivas y Águilas está programado para disputarse el próximo sábado 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

