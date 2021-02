Lalo Torres, el delantero que le “robó” el lugar a Beltrán en la mediacancha

Al inicio del Torneo Guard1anes 2021 el técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich tenía dudas sobre cómo conformar su mediacancha, pero todo parece que se ha aclarado para el estratega, pues Alan Torres se ha convertido en el aliado perfecto de Jesús Molina.

Sin embargo, la historia de Alan Torres no era la misma hace unos años, cuando jugaba como atacante en busca de un lugar en el primer equipo del Rebaño Sagrado. Hoy el volante de recuperación de 20 años se ha ganado la titularidad y ha despojado de la misma a Fernando Beltrán, quien poco a poco ha sido relegado a la banca.

Torres ha jugado en todos los partidos del Torneo Guardianes 2021, en tres ha sido titular y el resto como suplente, pero su estilo de juego le ha permitido ganarse la confianza de Vucetich, pues como el mismo futbolista reconoce, haber sido delantero le permite tener una visión distinta del campo, sobretodo para construir futbol ofensivo partiendo del centro de la cancha.

“Entra ese nervio, pero estaba preparado. Siempre estuve trabajando a full, me dije 'es mi momento y debo aprovecharlo'. Vucetich me dijo que a veces las oportunidades no se presentan seguido y cuando están hay que aprovecharlas. Mi rol en la cancha es recuperar y crear el juego, hacer jugar al equipo. Me gusta más el crear, pero me gusta ser el contención fijo porque hay más visión”, comentó Torres hace unas semanas para Chivas TV cuando empezó a adueñarse de la posición.

¿Por qué Alan Torres pasó de delantero de mediocampista?

En divisiones inferiores Alan Torres jugaba como atacante, lo cual le parecía extraño a uno de sus entrenadores, Francisco 'Pichas' Robles: “Porque de más chico siempre era delantero. Me dijo que qué chingados hacía de delantero. No era el más fuerte, ni el más rápido, pero sí el más inteligente, debía de jugar de contención y ahí empieza todo”, recordó el jugador del Rebaño Sagrado.

El debut de Alan Torres con las Chivas de Guadalajara se dio en la Copa MX en el 2019, pero desafortunadamente se rompió el quinto metatarsiano del pie derecho. Para el Guard1anes 2020 jugó por piedra vez con el primer equipo, lo cual le ha servido para alcanzar un puesto dentro del 11 inicial del Rebaño Sagrado.