Alejandro Mayorga ve mayor exigencia en Chivas que en Pumas y reveló cómo es su competencia con Miguel Ponce

Alejandro Mayorga, defensor de las Chivas de Guadalajara, regresó en diciembre al redil después de estar un año cedido a préstamo con los Pumas de la UNAM, equipo con el que disputó la Gran Final del pasado Torneo Apertura Guardianes 2020. Una razón por la que se le permitió comparar ambas instituciones y aseguró que a pesar del peso que poseen dentro del futbol mexicano, la exigencia es mayor en la organización tapatía, debido a que su popularidad traspasa fronteras.

El espigado canterano del Club Deportivo Guadalajara compareció este viernes a una video conferencia de prensa, previo a la sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para ultimar los detalles con miras a su próximo partido: el lunes frente al club Pachuca en el Estadio Hidalgo, duelo válido por la séptima jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El lateral izquierdo de las Chivas, durante su intervención en la video conferencia, reconoció que "es claro: los dos equipos son grandes, en los dos existe una gran exigencia. Obviamente, Chivas tiene más alcance aquí y en el extranjero. Eso lo hace con más exigencia. Es algo a lo que uno como jugador se enfrenta día a día y tiene que ser capaz y más aquí en Chivas. Si es un equipo grande, se nos exige como grande".

Mayorga señaló que su paso por el cuadro universitario lo ayudó a crecer como futbolista, por lo que reconoció sentirse completamente preparado para pelear la titularidad de la banda izquierda con el experimentado Miguel Ángel Ponce, quien ha tenido que ver los partidos frente a León y Necaxa desde el banquillo de suplentes. Por lo que señaló que "siento que este año que me tocó salir salir me ayudó mucho a crecer en confianza, en muchos sentidos. Creo que es eso. Las ganas de querer trascender es lo que a mí me ha sacado adelante y ya las decisiones las toma el entrenador, él sabrá por qué uno o el otro. Pero el que esté lo va a hacer al 100 por ciento".

Mayorga habló de su competencia interna con Miguel Ponce

El espigado defensor del Guadalajara afirmó que "desde un principio sabía que regresar a Chivas era un gran reto, porque (Miguel) Ponce venía de hacer muy buenos torneos, muy buenas participaciones. Conozco a Ponce, sé lo que es como jugador y como persona, sabía que no iba a ser fácil. Lo tomé como reto, yo sabía que ahora si la tercera era la vencida y ya el que toma las decisiones es el entrenador. La realidad es que aquí no estoy compitiendo contra él, ni contra nadie, sino que la competencia son los otros equipos y no entre nosotros, es bonito tener compañeros que te hacen crecer y que suman como lo es él (Ponce). Muchos imaginarían que hay una rivalidad enorme, cuando en realidad no la hay. Al contrario, él me aporta mucho, es una persona ya con mucha trayectoria, mucho conocimiento y eso a mi me ayuda".

