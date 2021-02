¡Paciencia! Alejandro Mayorga exigió no presionar a los más jóvenes de Chivas

Alejandro Mayorga, defensor de las Chivas de Guadalajara, alzó la voz este viernes por los más jóvenes de la plantilla principal rojiblanca y explicó a la afición chivahermana que entiende que forman parte de un equipo grande, pero no por eso se debe presionar sobre manera a los jugadores que apenas dan sus primeros pasos en el profesionalismo y por ende, tener un poco de paciencia, para que cumplan su proceso de desarrollo y puedan afianzarse en la alineación del Rebaño Sagrado.

El espigado canterano del Club Deportivo Guadalajara compareció este viernes a una video conferencia de prensa, previo a la sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para ultimar los detalles con miras a su próximo partido: el lunes frente al club Pachuca en el Estadio Hidalgo, duelo válido por la séptima jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Mayorga fue consultado sobre el proceso de la cantera rojiblanca y alzó la voz por sus compañeros que están tomando impulso, por lo que advirtió que "a mí, en lo personal, sí me gustaría que sobre todo a los más jóvenes, que vienen de abajo (cantera), que se les tuviera un poco de mayor paciencia. La realidad es que jugar en Primera División no es sencillo, no es fácil y obviamente, son muchos factores. Entiendo que es un equipo grande, se le exige como tal, pero a veces se vive un proceso en el cual, también la gente me gustaría que lo entendiera un poco más; pero eso es algo que nosotros tenemos que saber manejar".

El lateral izquierdo de las Chivas prosiguió y reconoció que "en otros equipos tal vez hay más paciencia que aquí. Me gustaría que se entendiera, que no es sencillo. Son factores de presión a los que no estamos acostumbrados, te encuentras con jugadores de mayor nivel y todo eso genera equivocaciones. La mejor manera de aprender es equivocándote. Que no fueran castigados los jóvenes". En cuanto a su pasantía de un año por los Pumas de la UNAM, afirmó que "siento que este año que me tocó salir, me ayudó mucho a crecer en confianza. Las ganas de trascender es lo que a mí me ha sacado adelante y ya las decisiones las toma el técnico".

Alejandro Mayorga aseveró que "mi principal objetivo dentro de Chivas es seguir como titular, consolidarme aquí y buscar un campeonato. Aquí nuestro márgen de error, en Chivas, por el equipo que es, es muy pequeño. Obviamente, no es conveniente muchas veces exponer a los jugadores tan jóvenes, no quemarlos a la primera, sino hay que trabajarlos y llevar un proceso. Pienso que no está mal salir a otro equipo a demostrar tu nivel, es una forma de crecer, porque es un proceso sea donde sea, como te toque. Hay quienes debutan y siguen aquí constantes, hay quienes nos toca salir una, dos o tres veces, y aquí estamos, que es lo importante".

