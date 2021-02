Vucetich: No hemos tenido el trabajo que se requiere

Víctor Manuel Vucetich, técnico de las Chivas de Guadalajara reveló lo complicado que ha sido preparar el duelo de la Jornada 7 del Torneo Guard1anes 2021 frente a Pachuca, debido a que han tenido 11 ausencias en los entrenamientos de esta semana.

El estratega del Rebaño Sagrado explicó las dificultades que se le han presentado de cara al compromiso ante los Tuzos, pues entre los seleccionados y los elementos de los que echó mano del Club Tapatío FC que juegan mañana, no ha podido llevar los entrenamientos de acuerdo a sus planes.

¡Víctor Manuel Vucetich hoy en @Lineade4TUDN!



“Estamos asumiendo ese compromiso para darle los resultados a la gente que nos apoya”



��EN VIVO

�� @TUDNMEX | @TUDNUSA pic.twitter.com/3n40YNOeuc — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 18, 2021

Sin embargo, Vucetich admitió que eso no es un pretexto para salir a ganar ante los hidalguenses, pues asume la responsabilidad de la importancia de obtener el triunfo para seguir escalando posiciones en el Guard1anes 2021.

“En total son 11 jugadores que no trabajaron hoy en día con nosotros y no han podido trabajar toda la semana, no hemos tenido un trabajo coordinado de lo que se requiere en el día a día. Hoy día tuvimos que prescindir de siete jugadores para hacer el trabajo, tuvimos que traer jugadores de la Sub-20 porque seis jugadores se fueron a la la Selección Preolímpica, otro jugador venía del COVID, que no podía entrenar que es el “Chicote”. Tenemos que estar esperando a que lleguen esos elementos para llevar a cabo el trabajo que pretendemos contra el equipo que nos va a tocar (Pachuca), entonces buscamos contener esa responsabilidad, en donde no importa si tenemos o no a los jugadores porque la gente no se da cuenta de lo que se vive”, comentó Vucetich en entrevista para TUDN.

Los Rojiblancos afinan detalles para el enfrentamiento ante Pachuca. ��⚪️ ��



Sigue EL ENTRENAMIENTO �� por CHIVASTV. �� ��



�� https://t.co/mkvuL9Tq47 pic.twitter.com/p6YDau8QOo — CHIVASTV (@chivastvmx) February 17, 2021

En cuanto al mal momento que viven las Chivas, el “Rey Midas” reconoció que están lejos de las expectativas, sin embargo, reveló que todo el plantel esta consciente de la responsabilidad que implica jugar en el Rebaño Sagrado: “Esto es evidente, la popularidad que tiene el equipo de Chivas, la identidad, la mexicanidad que se manifiesta en este grupo de jugadores creo que estamos asumiendo ese compromiso y buscando precisamente esa estabilidad y darle los resultados a la gente que nos apoya constantemente. Estamos en esa búsqueda se ha venido rabiando intensamente la verdad, y vamos encontrando día con día con el trabajo”.

¿Ya vieron quién trabaja con el Rebaño Sagrado? �� ⚽️



Lo último sobre lo ocurrido con @AntunaUriel en EL ENTRENAMIENTO �� de CHIVASTV. ����



¡Acompáñanos! �� ��



�� https://t.co/mkvuL9Tq47 pic.twitter.com/ajYQiXfYam — CHIVASTV (@chivastvmx) February 17, 2021