Efraín Flores pide a jugadores de experiencia que den la cara por Chivas

Efraín Flores, extécnico de las Chivas de Guadalajara, explicó que el tema individual es el que tiene sumergido al equipo tapatío en la mitad de la tabla, por lo que espera que los elementos de mayor experiencia saquen la cara por la institución.

En entrevista para Marca Claro, Flores Mercado, quien fue estratega del Rebaño Sagrado del 2007 al 2009, manifestó que mientras la calidad individual no aumente, seguirán los malos resultados, pues le ha costado mucho trabajo al técnico Víctor Manuel Vucetich encontrar sus 11 ideal.

“El problemas de Chivas es que no han encontrado ese mejor rendimiento inidividual todos parejos para que la parte grupal mejora. Si ha habido errores muy sustanciales de tal manera que en los partidos se refleja que no están al 100 por ciento, tan es así que Víctor ha cambiado de alineaciones, formaciones porque no ha encontrado que los jugadores estén en el mejor momento posible”, indicó Flores Mercado.

Jugadores experimentados deben cargar con responsabilidad en Chivas

Efraín Flores fue muy enfático en el tema de los jóvenes que han aparecido en el Torneo Guard1anes 2021, ya que en el caso específico de Eduardo Torres, mediocampista que acompaña a Jesús Molina, resultó su labor, pero aseguró que no debe cargar con una responsabilidad que no le corresponde, por lo que espera que los elementos de mayor edad sean lo que cumplan con las expectativas para superar el mal momento de Chivas.

¿EFRAIN FLORES VOLVERÁ A CHIVAS?#CentralFOX Las posibilidades para que se integre al Guadalajara



Lo cuenta @_NataliaLeon_ pic.twitter.com/RhOZjPrzvk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 30, 2019

“El muchachito Torres (Eduardo) es buen jugador, pero echarle la responsabilidad a que sea el que controle la mediacancha, es una responsabilidad que no se le puede dar a un joven, cuando ahí hay jugadores como (Jesús) Molina que son los que tienen que cargar con esa responsabilidad de sacar el equipo adelante. No es bueno dejarle tanta responsabilidad a un equipo tan importante, Víctor lo debe saber muy bien. Hay muchos jugadores de experiencia que pueden sacar el equipo adelante”, señaló el entrenador mexicano.

Flores agregó que pese al fogueo con el que puedes llegar los juveniles al primer equipo de Chivas, existen momentos para darles la oportunidad de jugar y otros donde es mejor esperar a que maduren un poco más: “Los jugadores de fuerzas básicas normalmente están muy preparados, traen consigo una serie de partidos a nivel selección a nivel internacional, de tal manera que la presión saben que va a estar desde el primer día hasta el día que se vayan, sí hay presión pero si deben saber en qué momento ponerlos a jugar".