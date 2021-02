Ricardo Peláez lamenta inicio del Guardianes 2021 y defiende a refuerzos que siguen en Chivas

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, reconoció en una entrevista el martes que "no tuvimos el inicio deseado" en este Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, en el que apenas coleccionan seis puntos tras igual cantidad de jornadas disputadas y aseguró que con la oportunidad que se le dio de fichar hasta siete refuerzos, "ha habido resultados", a pesar que sean cuatro de ellos, los han respondido en la cancha.

El dirigente y recordado ex delantero del Club Deportivo Guadalajara afirmó que en el plano deportivo el primer equipo rojiblanco no ha respondido a las expectativas que se tenían tras la pretemporada y luego de despedirse del pasado Torneo Apertura Guard1anes 2020 en una batallada serie semifinal ante el vigente campeón: León, que acabó con una sequía de cinco torneos al hilo y tres años en total sin avanzar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Peláez, durante una entrevista exclusiva con la cadena internacional Fox Sports y que realizó la periodista Natalia León, reconoció que tras los problemas financieros en la institución tapatía, "te podría hablar de la situación deportiva, no tanto de la situación económica, porque hay una estructura y en cada una hay difrentes directores, a mi me corresponde más el área deportiva y con mucho gusto vamos a hablar del tema. Sin duda, no ha sido el inicio que esperábamos y no ha habido pretextos, porque tuvimos el tiempo suficiente -una vez concluido el pasado torneo, en que llegamos a la semifinal y fuimos eliminados por el campeón: León- para dar descanso a los jugadores, para hacer una pretemporada en Cancún".

El directivo de las Chivas prosiguió y reveló que "hicimos bien la pretemporada y no tuvimos el inicio deseado en lo deportivo, en cuanto a resultados, no hemos encontrado todavía el futbol con el que terminamos jugando el pasado torneo por diversas circunstancias, no hay pretextos, no ha sido el inicio que esperábamos, pero afortunadamente ha habido una buena reacción en el grupo. Hay que corregir lo más rápido posible, porque Chivas tiene la obligación de permanentemente estar entre los mejores equipos, clasificarse por obligación (a Liguilla), ya no tanto como uno de los objetivos y pelear por el título".

Peláez al ser interpelado sobre los refuerzos contratados para el cancelado Clausura 2020 por la pandemia del coronavirus, señaló que "a ninguno de los refuerzos se le garantiza la titularidad, a ninguno, en absoluto, jamás le dijimos: tu, vente a Chivas que vas a ser titular, no. Vienen a competir. ¿Qué ha pasado? Voy a poner un ejemplo, el Chicote llega a pelear un puesto en la lateral izquierda y ¿qué pasó con (Miguel Ángel) Ponce?, mejoró su futbol. Entonces, se crea una nueva competencia, más complicada para los futbolistas que ya estaban y más complicada para los que llegan. Entonces, ahí empiezan a producirse los resultados".

El director deportivo del Guadalajara extendió su argumentación y añadió "¿Qué prometimos, de qué se habló? Bueno, de la obligación de clasificar: se logró, se llegó hasta semifinal. Se dio un paso importante, el equipo no había clasificado en los últimos tres años, hoy estuvimos en una semifinal y ahora, por obligación, tenemos que clasificarnos y llegar por lo menos a esa instancia. Creo que vamos con cierta congruencia en el trabajo. El caso de (Jesús) Angulo, de (Uriel) Antuna, de Chicote (Cristian Calderón), de (José Juan) Macías, que regresó, han tenido un buen desempeño, están incluso en selección nacional. Otros, han despertado y no les han permitio a los refuerzos de jugar. Vamos a poner el caso de Madueña con Chapito Sánchez, por decir y hay lo contrario, ahí el Chapito se puso las pilas, ha estado muy bien en su desempeño, ha sido la decisión de los entrenadores, en caso del Flaco Tena en su momento y después de Vucetich de tomar decisiones en la cancha, juegan unos, juegan otros, pero creo que la productividad del equipo ha mejorado, tan es así que llegamos a la semifinal. Vamos poco a poco, avanzando, en lo que se planeó, se hizo y lo que se dijo que vendría".

El ex goleador rojiblanco y ex dirigente en América y Cruz Azul, culminó su exposición de motivos al señalar que "¿Por qué cuando llega Ricardo Peláez a un equipo, hay oportunidad de traer jugadores y por qué cuando llegan otros directores deportivos, no le dan esa oportunidad? Es problema de ellos, a mi me lo han dado y creo que ha habido resultados en las instituciones en las que he trabajado. Ahora se me dio esa posibilidad y creo que ha habido resultados, hasta el momento no los que queremos, que son los títulos, pero nos hemos acercado".