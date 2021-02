Chivas prepara el duelo ante Pachuca sin ocho jugadores

Las Chivas de Guadalajara entrenaron este martes de cara a su partido de la Jornada 7 del Torneo Guard1anes 2021 con ocho ausencias, pues además de los siete seleccionados nacionales que están con el Tricolor Sub-23 para el Preolímpico, Cristián Calderón sigue ausente hasta que no sea sometido a una nueva prueba de COVID.

El técnico Víctor Manuel Vucetich prepara el compromiso de la Fecha 7 ante los Tuzos del Pachuca que perdieron la noche del lunes frente al Atlas, por lo que buscarán resarcir sus errores contra el Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio Huracán de Hidalgo.

Las ausencias son: César Huerta, José Juan Macías, Uriel Antuna, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga y el "Chicote" Calderón.

¡AUDIO AMBIENTE! �� �� ¡Súbele y escucha todo lo que se dijo en EL ENTRENAMIENTO �� Rojiblanco! ��⚪️



¡Mira la repetición de la transmisión de hoy en CHIVASTV! ��



▶️ https://t.co/JwBrcMqWVw — CHIVASTV (@chivastvmx) February 16, 2021

Ante ello, el estratega de las Chivas no podrá contar con su equipo completo hasta el jueves, ya que el microciclo de la Selección Mexicana Sub-23 inició el domingo y concluye el miércoles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

���� Regresamos a las actividades en Verde Valle ��⚽️ pic.twitter.com/9M7Z7bD6XV — CHIVAS (@Chivas) February 16, 2021

El equipo rojiblanco apenas pudo empatar de último minuto el sábado pasado frente a Necaxa, razón suficiente para pensar en que solo el triunfo vale en su visita a Pachuca, pues los puntos se le empiezan a escapar al Guadalajara que suma seis puntos de 18 posibles y se ubica en el puesto 12 de la tabla general del Guard1anes 2021.

Uriel Antuna espera falso positivo de COVID

Además de Cristian Calderón, quien desde la semana anterior no ha reportado con Chivas por haber dado positivo a COVID-19, ahora el caso es similar de Antuna, quien no logró realizar el primer entrenamiento con el Tri debido a que dio positivo, sin embargo, la directiva rojiblanca le hizo una prueba PCR para constatar que el tema del volante no haya sido un falso positivo.

Los resultados podrían tenerlos esta misma noche.