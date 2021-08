¿La despedida? El misterio mensaje de Alexis Vega que ha causado conmoción en Chivas

La actuación de Alexis Vega en los pasados Juegos Olímpicos llamó la atención de algunos clubes europeos, caso concreto el del Porto de Portugal que ve con buenos ojos la incorporación del atacante de las Chivas de Guadalajara, pero sin nada concreto el artillero publicó un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram que parece más una despedida.

El artillero del Rebaño Sagrado marcó tres tantos y dos asistencias en Tokio, protagonizando parte importante del éxito obtenido por la Selección Mexicana que dirigía Jaime Lozano y que se colgó la presea de bronce, tras derrotar a Japón, por tal motivo el nombre del “Gru” empezó a ser reconocido a nivel internacional, aunque no ha llegado ninguna oferta formal al escritorio de Amaury Vergara.

Esto le ha valido a Vega también ser considerado por el estratega del Tricolor mayor, Gerardo Martino para los partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Catar 2022 por la Concacaf que arrancará el próximo 2 de septiembre enfrentando a Jamaica, pero de manera inesperada el delantero escribió unas palabras con dedicatoria especial para el Club Guadalajara.

“Totalmente agradecido”, fue el mensaje que emitió Alexis en la famosa red social, provocando los cientos mensajes por parte de los seguidores de las Chivas, quienes por un lado le manifestaron que la actualidad de la institución rojiblanca no merece su talento y otros le pedían que no fuera una despedida, no obstante el jugador nunca aclaró la realidad de esta publicación.

Los números de Alexis Vega en Chivas

El futbolista llegó a al Rebaño Sagrado en diciembre de 2018 como uno de los refuerzos para el Torneo Clausura 2019. Entre el 2019 y el 2021 el “Gru” ha disputado 74 partidos con la camiseta rojiblanca, en los cuales ha marcado 15 anotaciones y es evidente que ha alcanzado un nivel que parece tenerlo a las puertas del futbol europeo. Con lo cual sería el segundo futbolista en la gestión de Amaury Vergara que se marcha al viejo continente, después de José Juan Macías.