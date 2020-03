Vega reconoce que Chivas llega con un "plus" al Clásico Tapatío

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, reconoció que llegan con un "plus" al Clásico Tapatío del sábado frente al Atlas, correspondiente a la novena jornada del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX tras encadenar victorias en las últimas dos fechas y afirmó que este es "un partido especial".

El atacante rojiblanco comentó que "aunque no sea canterano de Chivas sé lo que representa jugar estos partidos. Siempre salgo con el cuchillo entre los dientes en cada partido, pero este es un partido especial" y añadió que es "un partido que desde que llegué me hicieron saber que no podemos perder estos partidos y muy motivados de que ya llegue el fin de semana y poder demostrar de qué estamos hechos".

Vega, quien ha marcado cuatro goles en las más recientes dos ediciones del Clásico Tapatío, incluído un hattrick en su estreno, aseguró que "venimos de dos victorias consecutivas y ese es un plus para llegar al Clásico Tapatío, muy importante".

���� ¿Qué representa el #ClásicoTapatío para nuestros Rojiblancos? �� Lo dejaron muy claro en el Día de Medios �� pic.twitter.com/5mwHqoRcSP — CHIVAS (@Chivas) March 6, 2020

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse el domingo 2-0 sobre León en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde el lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para este próximo duelo con los Zorros, en la edición 113 del derbi de la Perla Tapatía.

