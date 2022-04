Parece que todo está claro para el Club Guadalajara. La renovación de Alexis Vega no se va a dar y en entre la dirigencia ya lo saben , por tal motivo no existe más que resignación al ver frustrados los esfuerzos para tratar de convencer al atacante de que prolongara su estancia con todas las facilidades de abrirle las puertas al futbol de Europa, pero no se pudo.

El periodista David Medrano explicó en el programa Duro de Marcar la postura que ha empezado a tomar el Rebaño Sagrado que se quedó lejos de cumplir con sus propios objetivos y las expectativas del atacante mexicano, quien por una u otra razón no ha querido plasmar su rúbrica en el nuevo acuerdo con la escuadra tapatía.

En este sentido, el comunicador indicó que tal parece que la directiva de Chivas ya se dio por vencida en sus intenciones por contar con los servicios de Vega y más que eso, por tener la posibilidad de aprovechar su buen momento para recibir alguna ganancia por su traspaso a alguna otra escuadra ya sea del futbol mexicano o del extranjero.

Chivas ya se dio por vencido en el tema de Alexis Vega

“Lo atractivo que resulta saber que en dos meses podría empezar a escuchar ofertas, porque el último de diciembre termina su contrato con Guadalajara. Yo creo que cada día que pasa obra en favor de Alexis Vega y yo creo que Guadalajara esta resignado a que es un futbolista al que no le van a recuperar un solo peso de los cerca de 15 o 16 millones que les ha costado la estadía de Alexis”, explicó Medrano.

A media semana el director deportivo, Ricardo Pealáez admitió que llevan nueve meses trabajando en la extensión de contrato de Alexis Vega, pero no pierden la confianza de que se haga realidad en las siguientes semanas, el problemas es que hay clubes como Rayados de Monterrey que le han puesto sobre la mesa una oferta millonaria para cambiar de aires, la cual es mucho más jugosa que la de Guadalajara.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!