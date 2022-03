Las palabras del dirigente rojiblanco no convencieron a muchos y uno de los analistas más reconocidos de México ofreció su punto de vista.

El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez dio sus argumentos para mantener a Marcelo Leaño como técnico y respaldó el trabajo que se hace realizado a pesar de queno está conforme con los resultados en el Torneo Clausura 2022 donde apenas suman 13 puntos de 33 posibles.

Por ello, el analista de ESPN Héctor Huerta se fue con todo sobre el dirigente del Rebaño Sagrado manifestando que sus declaraciones de este miércoles son irrelevantes porque no dicen mucho y solo ponen en evidencia el mediocre proyecto que se está forjando en un club tan importante.

"El vecino que tiene menos plantel que tú y que gasta menos que tú y ya fue campeón y tenía 70 años sin serlo. Ahora el vecino es campeón y se burla, ahora el vecino ya te ve hacia abajo. Es un proyecto mediocre para un equipo grande, entonces no se vale. A Ricardo Peláez lo llevó el América para ganar títulos y ganó, lo llevó Cruz Azul para ganar títulos y ganó. En Chivas no ha a ganado nada, este equipo no es para ser campeón”, comentó Huerta en Fubol Picante.

¿Por que está Ricardo Peláez en Chivas?

El periodista añadió que la intención de la dirigencia de Guadalajara siempre ha sido contar con un plantel competitivo que busque campeonatos y por ello puso de ejemplo la trayectoria de Peláez Linares en otros clubes donde sí cumplió con los objetivos, por lo cual dejó en claro que el trabajo de la actual directiva está muy lejos de cumplir con las expectativas.

“Es irrelevante, no ha salido en mucho tiempo y hoy sale y el discurso no me dice nada. Peláez fue llevado a Guadalajara para ser campeón, a Peláez. Si yo llevo a Marcelo Leaño es para darle una oportunidad. Si llevo a Miguel Herrera a Tigres es para ser campeón, si llevo a Javier Aguirre de Europa a Monterrey es para ser campeón”, concluyó Huerta.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!