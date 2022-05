Hace unas semanas se hizo oficial el convenio entre el Club Guadalajara y el PSV Eindhoven de Holanda para intercambiar metodología de trabajo, así como jugadores y entrenadores institucionales, por lo cual el dueño de los tapatíos, Amaury Vergara viajó a Europa para conocer las instalaciones y pagar la visita que hicieron los dirigentes tulipanes durante el Clásico Tapatío ante Atlas.

El dueño del Rebaño Sagrado compartió puntos de vista con sus homólogos del conjunto holandés con la intención de poner en marcha varios de los aspectos que también han hecho exitoso al equipo granjero que es uno de los más importantes de su país por el buen trabajo con jóvenes futbolistas, una de las armas principales con las que se busca distinguir la gestión del hijo de Jorge Vergara.

En la columna Sancadilla de Grupo Reforma se ofrecieron algunos detalles del viaje que realizó Amaury, sin descartar que en el futuro Alexis Vega logre cumplir su sueño de jugar en Europa en este club holandés, una vez que se haga oficial su renovación de contrato, la cual está más cerca que nunca y podría anunciarse antes del partido de Repechaje contra los Pumas de la UNAM.

PSV podría ser el destino de Alexis Vega

“Amaury Vergara se fue a los Países Bajos para conocer las instalaciones del equipo holandés y devolver la cortesía de la visita que recibieron semanas anteriores en la Perla Tapatía. La idea es compartir metodologías y que más adelante haya intercambio de entrenadores institucionales, ¿y por qué no? de jugadores rojiblancos. Así que no se olvide que el PSV lleva la mano en ventas o cesiones de los pateabalones al extranjero y ese convenio puede ser factor para cerrar la renovación de Alexis Vega para que Chivas no se quede con las manos vacías”, fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.

Cabe recordar que Guadalajara ha vivido nueve meses en la expectativa de la decisión final que tome Alexis Vega sobre su futuro, sin embargo en los últimos días las negociaciones avanzaron de manera importante para que al atacante siga en el club rojiblanco y tenga las facilidades para viajar al viejo continente cuando haya una oferta concreta.

