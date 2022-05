El pugilista Saúl el “Canelo” Álvarez sostendrá su primera pelea del 2022 el próximo sábado 7 de mayo en Las Vegas ante el ruso Dmitry Bivol buscando el título de los semipesados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero el mexicano se dio tiempo para hablar sobre el que anteriormente era el equipo de sus amores, las Chivas de Guadalajara.

Previo a uno de los combates más esperados por los aficionados al boxeo, el “Canelo” compareció ante diversos medios de comunicación en Las Vegas para hablar sobre la pelea con la cual tratará de catapultarse en otra división, por ello es de vital importancia que mantenga una preparación perfecta tanto en lo físico como en lo mental.

Por otrio lado, cabe recordar que Álvarez era un ferviente seguidor del Rebaño Sagrado hasta hace unos meses cuando los Rojinegros llegaron a la Final que ganaron al León y con la cual acabaron con una sequía de 70 años sin título, pues antes de disputar el duelo decisivo el boxeador oriundo de Jalisco ofreció una charla motivacional a los futbolistas de los Zorros, después de la cual se dijo seguidor atlista.

¿A Canelo le volvió el amor por Chivas?

Al respecto el pugilista se dio tiempo para manifestar su apoyo a Guadalajara de cara al compromiso frente a los Pumas de la UNAM dentro del Repechaje, pero no sin antes expresar su apoyo a los atilstas, dejado claro que su mensaje para los rojiblancos fue más bien por compromiso antes que por convicción.

"Nunca me gusta apoyar a ningún equipo en especial, apoyo al Atlas por Eddy (su entrenador), me solidarizo con él al 100%, pero que no se sientan tristes también apoyamos a las Chivas. Me siento muy contento de representar lo que es el boxeo, que esté ganando terreno, antes no se apoyaba mucho, hoy se está viendo la diferencia me siento contento de esa parte, para todo hay tiempo para el fútbol para el boxeo para todo y hay que apoyar el todo el deporte”, explicó Saúl Álvarez en alusión al cambio de fecha del encuentro entre el Rebaño y Pumas que pudo jugarse el sábado, pero se pasó al domingo en gran medida por esta pelea del mexicano.

