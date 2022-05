Aunque al inicio de esta semana empezaron a circular las versiones de que Marcelo Bielsa está en la órbita de Chivas de Guadalajara para el Torneo Apertura 2022, debido a que se afirmó desde Argentina que el técnico ya había recibido una oferta por parte de la directiva tapatía y que estaba en el proceso de análisis para dar una respuesta cuado considere pertinente.

Sin embargo, parece que no hay mucha claridad sobre la posibilidad de que el “Loco” tenga en mente regresar a la Liga MX, después de su paso por varias escuadras alrededor del mundo donde ha dejado huella con planteles modestos como el Athletic de Bilbao, el Marsella o el Leeds United, que fue su último trabajo dentro de la Liga Premier de Inglaterra.

El deseo por muchos años de Jorge Vergara fue lograr que Bielsa asumiera las riendas de Chivas, pero cuando tuvieron un acercamiento el estratega le pidió tajantemente que no se metiera en sus decisiones deportivas y que solamente le gustaría reunirse con él cuando firmara su contrato y el día que éste se diera por finalizado, lo cual no le pareció al empresario mexicano, quien decidió desechar la propuesta ex timonel de Atlas y América en el balompié azteca, según dio a conocer en alguna oportunidad el periodista David Medrano.

¿Por qué Bielsa no está dispuesto a dirigir a Chivas?

Según información en la columna Sancadilla del Grupo Reforma, Bielsa nunca ha recibido ningún contacto de la directiva tapatía y tampoco tiene en mente aceptar un proyecto en la Liga MX, por el momento: “Dejaré dos últimos apuntes en el tema de Marcelo Bielsa para explicar un poco el por qué no puede ser ni una simple opción”.

“1. Económicamente el club no está en esa posibilidad de cubrir su salario y el de su equipo de trabajo, algo innegociable en los proyectos del argentino. 2. El "Loco" y su entorno están desconcertados y no ven con buenos ojos el trato que se le está dando mediáticamente al "Tata" Martino en Selección Nacional y saben de sobra que eso no está tan alejado de la exposición que hay en el chiverío donde se exigen títulos a toda costa. Lo de Bielsa es potenciar el desarrollo de los jugadores, sembrar las bases de un club competitivo y hacer jugar bien a sus equipos, pero no siempre le alcanza para ganar campeonatos y eso es lo que en Chivas la afición más les exige”, fue parte de lo que se publicó en dicho medio.

