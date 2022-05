Alicia Cervantes se ha convertido en la máxima goleadora de la historia para Chivas Femenil, su gran capacidad frente al arco rival le ha valido ser considerada una de las mejores delanteras del mundo y tener un lugar seguro en la Selección Mexicana, pero ahora que vive en los “cuernos de la luna” también se dio tiempo para recordar el día que despreció a Rafael Márquez cuando era directivo del Atlas.

Licha arencó su carrera con las Rojingegras donde tenía un sueldo de 1,500 pesos mensuales, lo cual no le alcanzaba ni para el transporte como ella misma relató en el podcast de Jesús Angulo que se transmite en YouTube, por ello cuando el entonces director deportivo de Atlas la intentó convencer de que no se fuera con un aumento salarial, Cervantes le dio las gracias argumentando que con 3,000 pesos tampoco podría solventar sus gastos.

“Rafa Márquez me marca. 'Mira, Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a aumentar a 3,000 pesos'. Le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando 1,500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3 mil pesos, qué vamos a hacer con eso, no nos alcanza para nada’”.

“Me dice Rafael Márquez que no me puede subir más. Le digo que muchas gracias y me dice: ‘Ni porque yo te estoy hablando. ¿Juegas por dinero?’. Le dije que no era eso, sino que tenía una familia, él trató de arreglar las cosas, porque la directiva nada más no. Él estaba en una asociación de futbol a favor de los jugadores y quería que no manchara al club, le dije que gracias, que lo respetaba y que no iba a regresar”, fue algo de lo que comentó la bicampeona de goleo de la Liga MX Femenil.

Encuesta ¿Hasta dónde crees que llegue Alicia Cervantes? ¿Hasta dónde crees que llegue Alicia Cervantes? A Europa, sin duda Al menos al título con Chivas Meterá unos 100 goles, mínimo YA VOTARON 994 PERSONAS

¿Cómo se dio la llegada de Licha a Chivas?

Más tarde Licha Cervantes se iría a Rayadas de Monterey donde no tuvo la regularidad que esperaba hasta que llegó a Chivas en el 2020 sin cansarse de meter goles y de romper récords, al grado de que ya es la mejor anotadora de la historia y esto lo consiguió en poco menos de dos años, además de que renovó contrato hasta el 2024:“En Monterrey me dijeron que el único equipo al que no me podía ir era a Chivas. Me querían mandar a América, en un intercambio de jugadores. Les dije que no, que me aguantaba. Estaba a punto de irme con Pumas y, una semana antes, me habla Nelly (Simón), me dice que hay la posibilidad de llegar a Chivas”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!