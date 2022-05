La permanencia del estratega rojiblanco se conocerá en las siguientes semanas y en algún momento podría no tener nada que ver con los resultados dentro de la cancha.

Las Chivas de Guadalajara están más fortalecidos que nunca de cara al partido por el Repechaje ante los Pumas de la UNAM dentro del Torneo Clausura 2022 que se realizará el próximo domingo en la cancha del Estadio Akron, ya que el revulsivo que significó la llegada de Ricardo Cadena al timón resultó mucho más efectivo de lo que se pensaba, pero de cara al futuro hay una decisión que puede darle un giro de 180 grados a esta historia.

El director deportivo Ricardo Peláez sigue analizando la permanencia de Cadena en el banquillo para el Torneo Apertura 2022, sin embargo hay una situación que no solo depende del aspecto deportivo para otorgarle la continuidad al timonel, quien ha dejado muestra de su capacidad con cuatro triunfos consecutivos en el mimos número de juegos disputados, con lo cual el Rebaño Sagrado pasó en una semana del lugar 14 al sexto lugar con 26 unidades.

Una fuente aseguró a Rebaño Pasión que entre los altos mandos del Guadalajara se está analizando la posibilidad de mantener a Cadena como el estratega definitivo para el conjunto tapatío, aunque hay algunas dudas que desean ir esclareciendo en las próximas semanas, como por ejemplo el cómo se desempeñará en momentos de alta presión como lo será el Repechaje o Liguilla e inclusive, el cómo se recuperará cuando sufra su primera derrota.

¿Por qué el futuro de Marcelo Leaño definirá la continuidad de Cadena?

La noche del lunes el periodista David Medrano explicó en Los Protagonistas de Tv Azteca que la dirigencia rojiblanca aún no decide cuál será el futuro de Marcelo Leaño dentro de la directiva, añadió que si lo vuelven a colocar en un puesto con las fuerzas básicas tendrían cierta injerencia en el trabajo de Ricardo Cadena y eso podría costarle su salida en las primeras jornadas del próximo certamen.

“Tiene posibilidades, solamente Guadalajara tiene que definir una situación importante en los próximos días ante del paso de Cadena, y eso '¿Qué va a pasar con Michel Leaño?’. Si él regresa a su puesto de director en cinco o seis fechas se come a Cadena. Recuerden que es amigo del dueño y ante eso no se puede hacer nada, es como la base por bolas, ante ello no hay nada qué hacer”, apuntó Medrano en la emisión de Tv Azteca.

