Para nadie es un secreto que la afición de las Chivas de Guadalajara tienen en el recuerdo a algunos futbolistas que tuvieron paso por la institución dejando una huella imborrable, no solo por sus logros dentro de la cancha, también por la empatía que generaron fuera de ella y el nombre de Orbelín Pineda es uno de estos futbolistas consentidos.

En las recientes horas han empezando a circular algunas informaciones acerca del posible regreso de Orbelín al Rebaño Sagrado ante el desafortunado paso que ha tenido con el Celta de Vigo de España, donde prácticamente está borrado por el entrenador argentino Eduardo Coudet.

Los números del Magito en España son vergonzosos, pues acumula 51 minutos en cinco partidos, es decir, un promedio de 10 minutos por juego con lo cual no resulta extraño que pretenda salir del equipo Celeste que está a media tabla de LaLiga con 39 unidades. Por ello Chivas salta a la luz como un probable destino de Pineda.

¿Por qué le interesaría a Orbelín jugar en Chivas?

El volante mexicano estaría más tranquilo en España si no fuera año mundialista, ya que en la última Fecha FIFA donde el Tricolor obtuvo su boleto a la Copa del Mundo el futbolista guerrerense no fue considerado por Gerardo Martino, razón suficiente por la que le urge tener actividad para no correr el riesgo de quedarse sin un lugar para Qatar.

Aunque Guadalajara no pasa por su mejor momento financiero, bien se podría negociar un préstamo que le permita a Pineda volver a la Liga MX con el equipo que fue campeón en el 2017 y donde dejó gratos recuerdos entre su afición que no lo olvida. En este sentido el diario El Universal publicó que los rojiblancos ya sostuvieron un primer acercamiento con el futbolista para conocer su deseo de regresar a la Perla Tapatía.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!