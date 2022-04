El técnico interino de Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena ha encontrado un equilibrio importante en el equipo que le ha servido para reavivar las esperanzas de meterse una vez más a la Liguilla, pero tampoco pueden quedar de lado algunos los problemas deportivos a los que se tendrá que enfrentar si la directiva decide mantenerlo para el siguiente torneo.

En el Clausura 2022 el Rebaño Sagrado cuenta con 23 unidades para colocarse en la séptima plaza, una combinación de resultados en la última jornada le abrirían las puertas de una clasificación directa, pero lo más viable es pensar en que podría recibir el juego de Repechaje en casa, como no ha ocurrido desde el 2020 cuando llegaron hasta las Semifinales.

Sin embargo, hay una situación que por el buen momento que atraviesa Chivas no se ha notado tanto y es la falta de un centrodelantero, ya que desde que José Juan Macías regresó a la escuadra tapatía, al inicio de esta campaña, no ha logrado ponerse a punto físicamente y es un tema que ya empieza a preocupar a la directiva, tomando en cuenta que hay muchas posibilidades de que Alexis Vega se vaya siendo el mejor anotador con todo y que no ocupa una posición de “9” natural.

¿Qué delantero busca consolidar Cadena en Chivas?

Uno de los goleadores que tendría una buena oportunidad de hacerse notar sería Paolo Yrizar, el atacante del Tapatío que ya tuvo varias oportunidades en el primer equipo, pero con pocos minutos, pero sus actuaciones con el equipo de la Liga de Expansión lo avalan al marcar cuatro tantos en la campaña regular.

En este sentido, Ricardo Cadena lo conoce de sobra y esto le haría voltear su mirada al joven atacante para tenerlo como uno de sus delanteros estelares en el Rebaño, ya que tampoco Ángel Zaldívar ha cumplido con las expectativas al acumular tres tantos, pero todos desde el manchón penal. Con ello, Yrizar podría quedarse en Chivas para pelear por un puesto como titular.

