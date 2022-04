Aunque las negociaciones cada vez lucen más distantes, mientras no haya nada oficial el Club Guadalajara sigue teniendo posibilidades de convencer a Alexis Vega de que se quede, pues el goleador tampoco ha dado por cerradas las charlas y ya le hizo saber a la dirigencia su última propuesta para aceptar la extensión de contrato antes de que empiece a escuchar otras ofertas.

El goleador fue letal para los Pumas de la UNAM el fin de semana anterior y con lo cual lograron forjar el camino para un triunfo vital en las aportaciones del Rebaño Sagrado, por lo cual sostendrá otra reunión con la directiva para saber si pueden llegar a un acuerdo y que siga en el club o de alguna forma irse visualizando fuera de la Perla Tapatía.

Y es que han durado nueve meses las negociaciones con el Gru, quien tiene bien claro su futuro fuera de Chivas para emigrar al extranjero, no obstante, hay algunas opciones de que pueda seguir algunos meses más y más tarde irse a Europa, pero dejándole alguna ganancia a la dirigencia rojiblanca que lo adqiurió a Toluca en el 2018 a cambio de seis millones de dólares.

¿Qué pide Alexis Vega para seguir en Chivas?

Según reportes del periodista Jesús Hernández en el programa Peloteros PQ, Vega sigue en la misma línea de un aumento sustancial, es decir, el doble de lo que actualmente percibe, por ello sería más de un millón de pesos mensuales, así como todas las ventanas abiertas para cuando decida marcharse al viejo continente, con la aclaratoria de que él quiere firmar con Guadalajara.

“Se van a juntar mañana (martes) o pasado (miércoles) porque el jueves viajan. Se van a reunir con Vega y les dijo me quiero quedar, pero de aquí no me voy a mover (peticiones y salario). No les dijo que no, les dijo ‘me quiero quedar’, pero como dicen en Argentina, ‘hasta aquí llegó mi amor’”,comentó el comunicador.

