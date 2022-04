Ricardo Cadena llegó a cambiarle por completo el panorama a las Chivas de Guadalajara con un funcionamiento efectivo que ha dado resultados inmediatos con los cuales han borrado el chip del anterior proceso bajo el mando de Marcelo Leaño, sin embargo, el que no lo olvida es el propio timonel interino, quien se dio tiempo para recordar el trabajo del “Ajedrecista”.

No es una novedad que Cadena haya manifestado su deseo de quedarse para el siguiente Torneo Apertura 2022 en el banquillo del Rebaño Sagrado, pero considera que por el momento la única misión es alcanzar los objetivos que se trazaron al arranque de la campaña y al menos bajo su gestión van por buen camino con tres victorias seguidas y un boleto seguro en el Repechaje.

Al respecto, estratega tapatío, quien surgiera al profesionalismo como futbolista con Guadalajara el inicio de la década de los 90, agradeció la oportunidad de dirigir al equipo más importante del futbol mexicano, aunque sabe que los resultados son los que mandan: "Voy paso a paso, yo me veo en el próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase, después es algo que no está en mis manos, no me corresponde. Pero yo estoy feliz, claro que me gustaría porque soy de la institución, soy un tipo que vive de futbol, que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer”, comentó el técnico en entrevista para Marca Claro.

¿Cómo le dejó Marcelo Leaño la plantilla de Chivas?

Por otro lado, Cadena manifestó cómo fue que encontró el vestidor tapatío una vez que se dio la salida de Marcelo Leaño, a quien recordó por su buen trabajo y el haber sentado las bases del proyecto que ahora él comanda en busca de hacer un papel destacado en la siguiente fase del certamen, donde el viernes cierran la campaña regular visitando a Necaxa.

"Marcelo tenía un vestidor sano, con transparencia, noble, esa parte ayuda muchísimo. En lo deportivo, el equipo desarrolló muy buenos pasajes en los partidos y sovenía haciendo cosas interesantes, cosas que ayudaron mucho a que con mi incorporación sacara ventajas", apuntó el timonel que espera una oportunidad para dejar de ser interino.

POS EQUIPO PJ PTS 1 PACHUCA PACHUCA 16 38 2 TIGRES UANL TIGRES 16 32 3 PUEBLA PUEBLA 16 26 4 ATLAS ATLAS 16 26 5 AMÉRICA AMÉRICA 16 25 6 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 16 24 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 16 23 8 MONTERREY MONTERREY 16 23 9 NECAXA NECAXA 16 23 10 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 16 23 11 LEÓN LEÓN 16 20 12 PUMAS UNAM PUMAS 16 19 13 MAZATLÁN MAZATLÁN 16 18 14 TOLUCA TOLUCA 16 18 15 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 16 17 16 TIJUANA TIJUANA 16 17 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 16 14 18 JUÁREZ JUÁREZ 16 11

