Revela Hiram Mier por qué ya no es convocado al Tricolor: Nunca me negué

El zaguero de las Chivas de Guadalajara, Hiram Mier sorprendió con una revelación que nadie esperaba, pues dejó claro que nunca se negó a jugar con la Selección Mexicana como mucho se ha especulado al respecto, desde que dejó de ser convocado en el 2020 por el estratega Gerardo Martino, quien ya lo borró del representativo nacional.

En conferencia de prensa este miércoles 27 de abril, Mier tocó el tema del Tricolor aclarando cuál fue la situación que motivó sostener una charla con el cuerpo técnico nacional encabezado por el “Tata” Martino, donde un problema en la rodilla, que finalmente requirió de una operación en el 2021, lo mantuvo por algunos meses “entre algodones”, pero descartó tajantemente haberse negado a cualquier convocatoria.

“Nunca dije que no a la Seleccion, se me dificultaba ir porque tenía un procedimiento en la rodilla y en cada Fecha FIFA aprovechaba para descansar, pero nunca dije que no, yo les dije lo que estaba pasando y ellos lo tomaron como que yo no quería ir. Ahora ya no estoy pensando en la Selección porque estoy enfocado en lo que es Chivas”, explicó el defensor central del Rebaño Sagrado.

Mier elogia el buen trabajo de Ricardo Cadena

Por otro lado, el central de Guadalajara manifestó parte de la labor que ha desarrollado Ricardo Cadena y que ha sido suficiente para hilvanar tres triunfos de manera consecutiva que los tienen clasificados al Repechaje y de ganarle el viernes a Necaxa alcanzarían su mejor marca de los últimos torneos con cuatro triunfos seguidos, lo cual no ocurre desde el 2020.

“Ricardo es un gran entrenador, muy capaz, muy preparado, nos había tocado como auxiliar técnico, nos está plasmando más su idea, el orden, recorridos cortos, creo que adelante hemos sido contundentes y eso le viene bien al equipo. Hemos tenido buen cierre, a la gente que le ha tocado participar está en buen momento y nos ayuda en el cierre que todos llegan en buen momento, porque viene la parte más importante que es la Liguilla”, apuntó Mier.

