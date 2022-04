El panorama se mantiene complicado para la dirigencia de las Chivas de Guadalajara que está a la expectativa de lo que pueda ocurrir con Alexis Vega, quien sigue sin renovar contrato y se espera que sostenga una última reunión con los altos mandos para saber si logran llegar a buen puerto de cara al Repechaje del Torneo Clausura 2022.

El delantero del Rebaño Sagrado ha manifestado en diversas oportunidades que se quiere quedar en la institución, pero la realidad es que no se han dado lo acuerdos respectivos para que plasme su firma, por lo cual la directiva planea una situación emergente para no quedarse con las manos vacías ante la inminente salida de su mejor referente ofensivo.

De acuerdo a información del comunicador Gabriel Tamayo en Líderes del Rebaño, la dirigencia de Chivas no descarta la posibilidad de meterle presión a la empresa que representa a Alexis Vega, Pitz Group, que también tiene a varios elementos rojiblancos entre ellos, Alexis Gutiérrez, Sebastián Martínez, Jesús Angulo, por mencionar algunos.

“Va a presionar al representante para que no se vaya gratis, decirle 'no va a haber aumento de sueldo a tus jugadores y no vamos a volver a contratar jugadores'. Esto pasó con Orlegi en el caso de Santiago Muñoz que se iba a ir gratis y se logró un acuerdo para que Newcastle pagara una parte, que a veces no es el club el que paga, sino el propio jugador. Hoy Peláez se está moviendo, intentando ofrecerlo (Vega) con todas las facilidades, quien logre contratar a Alexis Vega va a tener que cargar con el sueldo”, fue parte de lo que explicó el periodista.

¿Qué clubes son los interesados en Alexis Vega?

De cara al cierre del Clausura 2022, Vega sabe que una vez iniciado el verano podrá empezar a escuchar ofertas de otros clubes como lo dice el reglamento de FIFA, debido a que su acuerdo concluye en diciembre de este año. Rayados de Monterrey ya le puso una oferta millonaria sobre la mesa, además de que el PSV y el Porto, son los equipos de Europa que se han mostrado interesados en los servicios del Gru, quien todavía tiene un par de meses antes de tomar una decisión definitiva.

Puedes ver acerca del tema a partir del minuto 36

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!