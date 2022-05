Todo es felicidad y sonrisas en Chivas de Guadalajara en estos días previos al partido frente a los Pumas de la UNAM en el duelo correspondiente al Repechaje del Torneo Clausura 2022, pues tienen clara la idea que ha implementado el timonel Ricardo Cadena que los llevó a catapultarse hasta el sexto puesto de la tabla general con 26 puntos al terminar la campaña regular, así lo reconoció Roberto Alvarado.

Contrario a lo que se pensaba, en el Rebaño Sagrado son conscientes de que el estilo de juego que ha desarrollado el estratega interino no tiene muchas diferencias con lo que venían realizando con Marcelo Leaño, ya que el “Piojo” Alvarado manifestó que en realidad lo único que fortalecieron fue el trabajo defensivo para contener a los rivales.

ver también Alexis Vega acaba con la mayor preocupación de Chivas

“No se ha hecho nada diferente con el profe Cadena, nos hemos enfocado en primero defender para después atacar que a lo mejor anteriormente éramos muy ofensivos, y a la hora de defender nos costaba un poco. Nos ha funcionado en estos partidos, el equipo se ha sentido bien, sabemos que los partidos se ganan partiendo de lo defensivo para después atacar y queremos seguir con esa idea del entrenador que nos da las herramientas para hacer las cosas bien dentro de la cancha”, apuntó Alvarado.

Sobre la continuidad de Ricardo Cadena, Alvarado prefirió no opinar

Por otra parte, en cuanto al trabajo que ha mostrado Cadena, el “Piojo” indicó que está contento con los resultados pero no quiere opinar acerca de la posible continuidad del técnico, ya que es un tema que le compete únicamente a la directiva: “Yo te diría que en este momento estamos contentos con Cadena, eso obviamente si va a continuar o no se lo dejamos a la directiva, es un tema de ellos”.

Encuesta ¿Hasta dónde llegará Chivas en este Clausura 2022 tras 4 triunfos en fila con Ricardo Cadena? ¿Hasta dónde llegará Chivas en este Clausura 2022 tras 4 triunfos en fila con Ricardo Cadena? Podemos llegar al campeonato Semifinales Cuartos de Final Repechaje YA VOTARON 2117 PERSONAS

“Lo que podemos decir es que estamos contentos con el profe, esperamos seguir con ese buen paso y ojalá se nos dieran las cosas, queremos llegar a la Final y hacer las cosas bien. En un principio no costó pero vamos con mucha confianza y aprovechar las herramientas y el funcionamiento que el profe Cadena nos ha mostrado hasta el momento”, abundó Alvarado.

Acerca de su funcionamiento individual en esta campaña, Alvarado está satisfecho

“Me siento contento de estar aquí y no me gustaría decir si he sido de los mejores refuerzos o no, pero siempre uno trata de llegar y mostrar su mejor versión para ayudar al equipo y que la gente vea que uno viene con la intención de querer apoyar, me gustaría quedarme mucho tiempo, hacer las cosas bien, considero que he ido de menos a más, al principio conociendo al grupo y también me he sentido muy a gusto, disfruto mucho jugar con este equipo de mucha calidad y espero seguir ayudando con un buen rendimiento”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!