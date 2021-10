Ángel Zaldívar se lanza contra Vucetich: Ya no tenemos miedo

El atacante del Club Deportivo Guadalaara, Ángel Zaldívar manifestó su satisfacción por el triunfo que obtuvieron frente a Toluca el domingo pasado 2-0 y que no solo significó tres valiosos puntos, sino que también rompieron una racha de tres paridos sin anotar, por ello explicó que ahora ya no “tienen miedo” de ir al ataque, en un clara indirecta para el estilo de juego del estratega Víctor Manuel Vucetich.

A pesar de que el Rebaño sagrado derrotó a Pachuca en la Fecha 9, la dirigencia comandada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez decidió dállelas gracias al Rey Midas y su cuerpo técnico, pues era un hecho que la manera en que jugaban no convencía del todo y mucho menos a la afición que pedía su salida cada que se presentaban en el Estadio Akron.

En este sentido, el “Chelo” aclaró que con Marcelo Michel Leaño han encontrado un funcionamiento que los tiene convencidos de que los hará alcanzar los resultados que desean, pues con la victoria sobre los Diablos Rojos se metieron al puesto nueve con 17 unidades con amplias posibilidades de seguir con la inercia que les permita acercarse a los cuatros lugares que califican de manera directa a la Liguilla, pues solo están tres puntos abajo de Monterrey y este miércoles visitan a los Xolos de Tijuana, el peor equipo del torneo.

Imago 7

"Eso de estar pisando el área, de que no nos dé ese temor o esa duda de irnos hacia adelante. Ya nos han dado la confianza de que los volantes pueden llegar, los extremos, lo hemos trabajado para que el '9' no esté tan solo, para que los extremos no tengan que llevarse a dos y hacer el dos sino el conjunto, tanto el volante, lateral, los de atrás puedan hacer gol y crear más opciones”, explicó Zaldívar en entrevista para TUDN.

Ángel Zaldívar confía en que los goles llegarán

El delantero de Chivas es el mejor anotador de los rojiblancos con tres tantos, sin embargo se perdió un par de juegos por una lesión, no obstante, la confianza de Leaño lo motiva a reencontrarse con las redes tarde o temprano: "Una cosa es ser paciente y otra es ser pasivo, el ser paciente no me quita las ganas, el hambre de marcar en cada partido; la lesión hizo que me perdiera unos partidos, pero lo importante es que el equipo ganó. El cuerpo técnico me tiene toda la confianza, que sea paciente y los goles llegarán, que no me desespere y aunque no caigan los goles, el equipo tiene que ganar”.