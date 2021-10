La emotiva actitud de Michel Leaño con Ronaldo Cisneros, tras vencer a Toluca

Después de la valiosa victoria del Club Guadalajara ante Toluca 2-0 en un encuentro correspondiente a la Fecha 13 de Torneo Grita México Apertura 2021, el técnico Marcelo Michel Leaño decidió “hacerse a un lado” en la conferencia de prensa postpartido para darle todo el crédito a Ronaldo Cisneros, quien hace unos meses recibió la noticia de que tendría que dejar el futbol por un problema cardíaco, lo que al final resultó en únicamente un susto.

Para el entrenador de las Chivas lo más importante es anteponer el aspecto humano por encima del deportivo, pues reconoció la unión que existe en el vestidor y el arraigo que ha encontrado entre los futbolistas se hizo evidente cuando Cisneros marcó el segundo gol, siendo felicitado por todo el equipo que vivió de cerca la complicada situación por la que atravesó al inicio de la Pretemporada.

“Jugamos ante un gran rival y un equipo que venía haciendo muchos goles, pero nos centramos en nosotros. Ahora nos queda corregir algunos errores nuestros. Estoy ante un grupo de jugadores altamente convencidos y comprometidos, hoy nos vamos orgullosos no solo por haber ganado, sino porque mostramos que la fortaleza de este equipo está en ese juego colectivo. Jugadores que no tenían regularidad juegan y marcan diferencia, el equipo está realmente unido. Incluso el esfuerzo sobrehumano de Alexis Vega e Isaac Brizuela. Estos tres puntos nos deben de servir para trabajar el próximo partido ante Xolos y no echar campañas al vuelo, lo más importante es ir partido a partido”.

“Fue un partido tácticamente muy difícil, nos enfrentamos a un equipo importante. Pero hoy quiero resaltar el trabajo de Ronaldo Cisneros. A quien invité porque los protagonistas son los jugadores. Ronaldo había tenido un problema muy difícil, nunca bajó los brazos y hoy ese gol es una muestra de que nunca debemos bajar los brazos y que siempre debemos luchar. Ese gol no da mucha alegría por él”, explicó Leaño ante los medios de comunicación.

Cisneros superó sus problemas cardíacos

Luego del momento que le marcó la vida no sólo a nivel deportivo sino personal, Cisneros manifestó alegría al indicar que dentro del vestidor siempre recibió apoyo de sus compañeros y por ello reconoció que el haber marcado su primer gol de la campaña y haber regresado a Primera División, es un mérito que comparte con ellos y con su familia.

“Quiero compartir la alegría que siento el día de hoy, porque todos fueron a festejar conmigo, recibí palabras muy bonitas y quiero decirles lo que dije en el vestidor. Les agradecí porque en el momento más difícil estuvieron para mí y eso es lo que representa un equipo, lo que reprenda Chivas y 40 millones de mexicanos. Siempre estuvieron para mí, me tocó hacer un gol, pero el equipo fue el que trabajó para eso, el gol es de ellos, más para mí que me tocó hacer ese gol”.

“Fue un proceso complicado al principio, para mí y mi familia fue una noticia muy fuerte el que me hayan dicho que no podía volver a jugar, pero gracias a Dios que me dio la fortaleza para poder llevar esa situación, gracias a Dios de los exámenes que me hicieron salieron muy bien después. Fueron tres semanas de estudios me dijeron que no tenía ningún riegos para seguir jugando y me dejó muy tranquilo, sobretodo para mi familia que no veían al jugador, sino a la persona”.