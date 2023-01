Ángel Zaldívar se fue del Club Guadalajara señalado como uno de los culpables del mal paso del equipo en los años recientes, pero el atacante, ahora del Atlético de San Luis considera que la presión no debe recaer en unos cuantos futbolistas, sino en toda la plantilla así como el cuerpo técnico y hasta la directiva que desde el 2019, cuando asumió el cargo Amaury Vergara como presidente, apenas ha clasificado en dos ocasiones a la Liguilla.

El Chelo se convirtió en uno de los blancos perfectos para que la afición desatara su frustración ante la serie de fracasos, sin embargo el delantero indicó que la responsabilidad debe ser compartida entre todo los jugadores así como los distintos entrenadores que han desfilado por el Rebaño Sagrado sin pena ni gloria.

“En Chivas la presión la sabemos, conocemos cómo es el entorno, siempre va a haber todo eso. Yo lo viví mucho tiempo y es algo que a lo mejor no se tiene que cargar a una sola persona, a un solo jugador. Creo es más parte colectiva del equipo, si no anda bien pues es culpa en sí de todos. También no creo que sea justo que a unos jugadores se le cargue más el peso que a otros, tiene que ser equitativamente: los que están jugando, también los que no, la directiva, el cuerpo técnico”.

“Creo que es un todo, todos son responsables de los resultados, cada uno tiene que poner su granito de arena y a lo mejor muchas veces se van por un jugador porque es el delantero, porque está jugando o porque a lo mejor esa vez comete un error y ya se van contra él. Es parte del futbol que muchas veces quieren encontrar culpables cuando en realidad se tiene que ver más a fondo qué es lo que ocasiona los malos resultados”, explicó Zaldívar en entrevista para ESPN.

Zaldívar va por su revancha fuera de Chivas

Es la tercera ocasión que el ingeniero sale de Guadalajara, pues anteriormente tuvo pasos por Monterrey y Puebla, motivo por el cual que explicó algunas de las razones que le permiten a varios futbolistas triunfar fuera del conjunto tapatío donde la presión se vive constantemente: “Creo que influye y tiene que ver mucho el entorno, pues si el equipo está bien, si está figurando, el entorno te ayuda a poder dar todo tu potencial, pues eso ayuda”.

“Creo que en esos casos que mencionas, la Chofis también estuvo en una etapa exitosa en Chivas y también ofreció muchas de sus cualidades en los campeonatos, luego sale a también a Pachuca y ahí el equipo también estuvo bien. Entonces eso hace que tú como jugador puedas aportar tu máximo potencial. Creo que a veces en el entorno en Chivas pues no fueron buenos torneos o no fue como quisiera, los minutos que quisieran y en otro lugar a lo mejor encontraron esa regularidad”, mencionó el Chelo.

